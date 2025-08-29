En una carta destinada a criticar el incremento de la llegada de inmigrantes a EE UU, un eminente político norteamericano escribía lo siguiente: «Sus hijos ... apenas aprenden inglés... A no tardar, su número nos sobrepasará hasta el extremo de que todos los beneficios de que disfrutamos no serán capaces de preservar nuestro idioma o la fortaleza de nuestro gobierno».

¿Les resultan familiares las expresiones anteriores? A pesar de su actualidad, el autor de las mismas no es Donald Trump, ni Kristi Noem, ni ninguno de los restantes miembros de su gabinete. Esas palabras fueron redactadas por Benjamin Franklin hace más de 250 años, en 1753 para ser exactos. Si las cito en esta columna es porque demuestran que los prejuicios, las críticas y las hipérboles en contra de los inmigrantes o del fenómeno migratorio apenas han cambiado a lo largo de los últimos siglos. La persistencia de esa percepción y de los los estereotipos que conlleva, incluído el que vincula inmigración y criminalidad, es una de esas «ideas zombis» que, según R. Rumbaut –responsable de la expresión–, se perpetúan o cronifican a lo largo del tiempo sin que nadie sea capaz de poner fin a su existencia.

¿Por qué se resiste a morir? ¿Por qué sigue vigente y transmitiéndose de generación en generación? Algunos autores sostienen que la madurez de las sociedades, su prosperidad económica o su historia reciente suelen ser los antídotos más eficaces para combatir y neutralizar este virus. Sin embargo, la realidad nos muestra que la dolencia se halla profundamente enraizada incluso en países que o bien son fruto de la inmigración (Estados Unidos) o bien se han caracterizado por su reciente pasado migratorio (Grecia, Italia, Portugal, España...), por la emisión, hasta hace unas pocas décadas, de cientos de miles de personas que lo único que buscaban era mejorar su futuro, disfrutar de unas oportunidades que sus propias patrias les negaban. Ni unos ni otros parecen haber aprendido nada.

La eficacia del racismo para agitar el ánimo de los desafectos al sistema y la sencillez de los menajes que colocan a los emigrantes en la diana responsabilizándoles de todos nuestros males presentes y futuros se hallan fuera de toda duda. El odio que destilan las declaraciones de personajes con apellidos tan castizos como Smith, Steegman, Kuijpers o Ndongo es material tóxico e inflamable, el combustible que mejor arde cuando se le acerca una fuente de calor, un combustible que, por otra parte, no parece agotarse jamás, que se renueva y retroalimenta a través del victimismo y de los agravios reales o imaginarios. Tal vez todo se deba a que, en el fondo, todos o la mayoría de los seres humanos aún no hemos sido incapaces de neutralizar el atavismo territorial que gobierna el comportamiento de la mayoría de los primates, el que hace que los diferentes y los últimos en llegar se conviertan en enemigos.