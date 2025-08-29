LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Epifanías

Ideas zombis

Íñigo Jauregui

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:02

En una carta destinada a criticar el incremento de la llegada de inmigrantes a EE UU, un eminente político norteamericano escribía lo siguiente: «Sus hijos ... apenas aprenden inglés... A no tardar, su número nos sobrepasará hasta el extremo de que todos los beneficios de que disfrutamos no serán capaces de preservar nuestro idioma o la fortaleza de nuestro gobierno».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El lehendakari llama al presidente andaluz y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes
  2. 2

    Una subcontrata de Amazon cierra en Logroño y despedirá a toda la plantilla, «entre 60 y 80 trabajadores»
  3. 3 Hallan en Logroño el cuerpo de un hombre fallecido en el interior de su coche por causas naturales
  4. 4

    Los primeros despidos por el cierre de CMP, pendientes de la firma del juez
  5. 5 Pradillo estalla tras la prohibición de celebrar este sábado la procesión de la Virgen del Villar
  6. 6

    Blondie, el león más querido del mundo es ahora el trofeo de un cazador
  7. 7 MUWI arranca con sabor Valbuena
  8. 8

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  9. 9

    El recorte de vuelos de Ryanair puede afectar a tres aeropuertos próximos a La Rioja
  10. 10

    Leire San José, del frontón de Las Norias al ranking internacional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Ideas zombis