Epifanías

Historias esperando el olvido

Íñigo Jauregui

Íñigo Jauregui

Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:09

No resulta nada fácil decir o escribir algo medianamente original u ocurrente acerca de la condición humana. Desde que hace 2.500 años los pensadores ... griegos comenzaron a estrujar y sacar partido a este género, se han redactado miles y miles de libros, tratados, disertaciones y ensayos al respecto. Ensayos repletos de hipótesis y conjeturas de toda índole. Sin embargo, la práctica totalidad de los mismos se ha limitado a especular sobre los aspectos cualitativos de nuestra naturaleza, es decir, sobre los rasgos que hacen que el género al que pertenecemos se distinga, destaque y domine a todos las demás. Pocos, muy pocos son los que se han detenido a analizar en profundidad las facetas de tipo cuantitativo. De entre todas ellas hay una que, particularmente, destacaría sobre todas las demás por su crudeza y porque revela el lugar que la existencia, la evolución, la historia o el universo han reservado para todos y cada uno de nosotros. Vamos con ella.

Espacios grises

