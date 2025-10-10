LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Epifanías

Biblioteca en llamas

Íñigo Jauregui

Viernes, 10 de octubre 2025, 21:59

A pesar de que la Psicología y sus oficiantes se han apropiado del término «apego» para referirse a los vínculos emocionales intensos y duraderos que ... se establecen entre individuos, lo cierto es que, este sentimiento, al menos en mi caso, no se restringe a los seres humanos, sino que también se extiende a objetos, animales y lugares. Ahora bien, también entiendo que la conexión que podemos establecer o el afecto que podemos experimentar por un semejante o una mascota es muy diferente del que sentimos por los seres inanimados porque los primeros poseen una sensibilidad de la que los otros carecen. Una sensibilidad que les permite reaccionar, responder, intervenir activamente o reconocer la relación que los vincula y el papel que representa cada una de las partes. Los objetos y los lugares, sin embargo, están desprovistos de esa capacidad, son inmunes o indiferentes a lo que quiera que sintamos por ellos. En una palabra, no existimos para ellos, no corresponden a nuestro amor... nos desdeñan.

