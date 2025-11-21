Agujeros negros

Todo lo vivo quiere vivir. Así sucede con cada uno de los organismos biológicos que pueblan este mundo. Bueno, en realidad, con todos no. Hay ... una excepción: los seres humanos. Nosotros somos las únicas criaturas que transgredimos y desobedecemos esa ley no escrita de la naturaleza. Esa vulneración no se produce de manera generalizada, sólo afecta a una minoría, pero una minoría lo suficientemente significativa como para que nos interroguemos por su origen o por los motivos que hay detrás, los que empujan a sentir que la vida se ha convertido en una carga insoportable, en un lastre del que es necesario liberarse para dejar de sufrir.

Sospecho que nuestro cerebro contiene un resorte o un mecanismo que, bajo determinadas circunstancias, se desconecta y deja de funcionar. No es una figura retórica, es una certidumbre. Si lo sé es porque yo mismo he experimentado ese fenómeno. He padecido la falta de voluntad, de ganas de vivir o de ganas, a secas. He deseado no estar aquí, ausentarme de este mundo enloquecido y carente de sentido. He bajado los brazos. He perdido el impulso que permite que nos levantemos de la cama para enfrentarnos a un nuevo día; la inercia que hace que nos apeguemos a la realidad; la ilusión y el interés por lo que quiera que nos depare el futuro. He abandonado las actividades con las que disfrutaba o con las que me sentía medianamente feliz. Durante un tiempo, he vivido preso o he sido cautivo de un agujero negro, de un pozo de oscuridad con un poder de atracción lo suficientemente intenso como para sentirse arrastrado a su interior, encerrado en él y privado de cualquier escapatoria.

No tengo ninguna explicación para nada de lo anterior ni para los factores últimos que desencadenan estas situaciones. Los psiquiatras sostienen que la causa inmediata de los trastornos depresivos reside en el cerebro, en la alteración de los procesos químicos llevados a cabo por los neurotransmisores o en el déficit de aquellos que regulan nuestros estados de ánimo. Para demostrarlo, se limitan a invocar la efectividad de los tratamientos con psicofármacos que prescriben en sus consultorios y la remisión de los síntomas que experimentan los pacientes que siguen sus recomendaciones. Y estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, son incapaces de señalar los porqués, los mecanismos que hacen que unas personas enfermen y otras no o que se desaten esta clase de reacciones. La depresión, al igual que el resto de problemas relacionados con la salud mental, sigue siendo una completa desconocida incluso para los mismos que la padecen y no digamos ya para los que la tratan. Tal vez todo se deba a que, como afirma el paleoneurobiólogo Emiliano Bruner, nunca hemos dejado de ser monos inteligentes pero tristes. Monos atenazados por los recuerdos del pasado y las proyecciones del futuro, por la insatisfacción perpetua que nace de la angustia y ansiedad que se derivan de los primeros y de la incertidumbre y los miedos provocadas por las segundas.