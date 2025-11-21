LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Epifanías

Agujeros negros

Íñigo Jauregui

Íñigo Jauregui

Viernes, 21 de noviembre 2025, 22:22

Comenta

Todo lo vivo quiere vivir. Así sucede con cada uno de los organismos biológicos que pueblan este mundo. Bueno, en realidad, con todos no. Hay ... una excepción: los seres humanos. Nosotros somos las únicas criaturas que transgredimos y desobedecemos esa ley no escrita de la naturaleza. Esa vulneración no se produce de manera generalizada, sólo afecta a una minoría, pero una minoría lo suficientemente significativa como para que nos interroguemos por su origen o por los motivos que hay detrás, los que empujan a sentir que la vida se ha convertido en una carga insoportable, en un lastre del que es necesario liberarse para dejar de sufrir.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una persona al precipitarse al vacío en Ribafrecha
  2. 2

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  3. 3 El Alvia Logroño-Madrid se adelantará una hora, perderá dos paradas y ganará 10 minutos desde el 14 diciembre
  4. 4 El invierno asoma con las primeras nevadas
  5. 5 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  6. 6

    La Rioja tiene tantas vacantes de empleo como parados
  7. 7 El día que murió Franco, por el fotógrafo logroñés Teo Martínez
  8. 8 Denuncian en Navarrete a un hombre por portar speed y un puño americano con sistema táser
  9. 9

    «Mi hijo solo pregunta por su maleta, quiere volver al internado»
  10. 10 Los alumnos del internado del Marqués de Vallejo se trasladarán a La Laboral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Agujeros negros