Incógnitas despejadas

El pacto que PSOE y PR+ hicieron público ayer permite despejar algunas de las incógnitas que las urnas dejaron pendientes de resolver el pasado día 26. Entre ellas, y sin minusvalorar la importancia de las otras, una de tanta enjundia como la que facultará el desalojo del Partido Popular del Ayuntamiento de Logroño en favor del novel candidato socialista Pablo Hermoso de Mendoza. Descartado, por coherencia ideológica, el apoyo de los dos ediles de Unidas Podemos al candidato popular, no cabe el sábado otra alternativa matemática que la elección de Hermoso bien sea en la primera votación, por mayoría absoluta -si UP se suma al acuerdo de gobernabilidad presentado ayer-, bien sea en la segunda como titular de la plancha más votada.

El resultado, en cualquier caso, procurará un gobierno municipal en el que es segura la presencia del concejal regionalista, Rubén Antoñanzas: un rendimiento óptimo para una aportación limitada. PSOE y PR+ reeditarán así, solos o en compañía de UP, la alianza que en el 2007 sentó al también socialista Tomás Santos en el sillón de la Alcaldía logroñesa y que terminó con más sombras que luces y un divorcio patente. Diferencias que el actual secretario general del PSOE riojano, Francisco Ocón, reconocía ayer implícitamente, en una respuesta diáfana: «De los errores también se aprende». Y más allá de aclarar el destino de otro puñado de alcaldías, el pacto PSOE-PR pone en evidencia la irrelevancia en las políticas municipales que los riojanos, a través de las urnas, han reservado a Ciudadanos, que mantiene solo en Lardero capacidad para elegir a quién entregará la vara de mando.