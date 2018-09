El impulso de Francisco El Papa debe aprovechar su capacidad de influencia en la Iglesia y en el mundo Domingo, 30 septiembre 2018, 23:28

El papa Francisco maneja el timón de la Iglesia católica en momentos difíciles, en que la racionalidad y el progreso tecnológico dejan escaso margen a la mística y a los misterios de la fe. Pese a ello, su densidad personal y su indudable bonhomía le han concedido una indudable capacidad de influencia que le otorga peso específico en la comunidad internacional. Su moderación, sin embargo, dificulta en demasiadas ocasiones el paso de las palabras a los hechos, de forma que el impulso reformista que imprimió a su llegada al papado en 2013 se ha quedado en casi todos los temas en el mero enunciado. Francisco está actualmente en los países bálticos, y ha lanzado ya una advertencia contra quienes «proclaman que la única manera de garantizar la seguridad y la existencia continua de una cultura es tratar de eliminar o expulsar a otros». Todos hemos entendido que se trata de un aviso a los países cercanos del grupo de Visegrado, cuyo catolicismo no ha impedido hasta ahora cierta exhibición de xenofobia. Y el viaje papal se produce pocas horas después de que el Vaticano y China hayan cerrado su contencioso histórico provocado por Mao en 1951 al expulsar a la jerarquía católica y a sus misioneros. El Papa ha reconocido a los obispos nombrados por Pekín, y aunque no se han resuelto del todo las lógicas susceptibilidades, la pequeña comunidad católica del país más poblado de la tierra superará la crisis. Bajo la superficie de la actividad papal se mantienen, sin embargo, los rescoldos del escándalo de la pederastia, en el que las condenas han sido más resonantes que las medidas. El problema, sin duda vinculado al celibato obligatorio, ya no solo, ni principalmente, alcanza una dimensión religiosa y moral: es, sin duda, una infracción gravísima de orden penal, cuya sanción en esta vía ha de ser facilitada por la propia Iglesia. Al propio tiempo, sectores progresistas de la comunidad católica no ocultan su deseo de que la Iglesia participe en el movimiento global de redención de la mujer, históricamente postergada y también relegada a un papel secundario en la curia eclesial. También en este caso las buenas palabras no se conjugan con actuaciones concretas. En definitiva, habrá quien crea que el papa Francisco podría hacer más de lo que hace en asuntos vitales si empleara en ello su bien ganado prestigio personal.

La crisis y los altos cargosEn tanto los funcionarios están lejos de haberse repuesto de los recortes salariales que se les impuso para afrontar la crisis, el gasto en sufragar cargos de confianza se ha disparado en cuantías difícilmente comprensibles. En efecto, tras el recorte salarial del 5% en promedio impuesto por Zapatero y la supresión de una paga extraordinaria y las sucesivas congelaciones decididas por Rajoy, los funcionarios tienen actualmente un poder adquisitivo que es un 13% inferior al de 2009 (también se les prolongó la jornada laboral y se les redujo el número de días libres). En términos dinerarios, la partida dedicada a pagar a los funcionarios del Estado ha caído un 11,7% en los últimos nueve años -de 2009 a 2017-. Desde los albores de la democracia, los sucesivos gobiernos prometen una reforma a fondo de la administración que racionalice y otorgue transparencia al sector público. El empeño no admite más demora si no se quiere descapitalizar del todo las administraciones ni excluir de la política a los mejores.