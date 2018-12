Hoy voy a hablarles de la iluminación, pero no de ese concepto filosófico y religioso, intelectual o espiritual que puede ser abordado como «adquisición de entendimiento», no. De una iluminación mucho más sencilla, mucho más de andar por casa, del efecto de iluminar... de ese conjunto de dispositivos que se instalan para producir ciertos efectos luminosos, tanto prácticos como decorativos (Wiki dixit).

Estuve, hace una semana, pasando unos días en Madrid. Las luces navideñas, adelantándose a mi visita, se habían encendido el 23 de noviembre pasado.

Señora Carmena, doña Manuela, alcaldesa de la villa y corte, lo reconozco, no tiene que ser fácil, no tiene que ser nada fácil iluminar, con motivo de la Navidad, algunas de las calles de la ciudad y hacerlo de tal forma que la iluminación para nada recuerde a la Navidad, no tiene que ser nada fácil. Y eso por muy alcaldesa de izquierdas que sea una... o precisamente por eso.

¡Diga que sí ilustrísima! Antes la cosa estaba chupada: con una estrellita fugaz por aquí, un pinito, un cristalito de nieve por allá y cuatro líneas que recordasen el portal de Belén por acullá, estábamos al cabo de la calle, pero ahora... ¡Ay, ahora!

Verán, déjenme que les explique: debido a la situación de mi albergue madrileño la zona que durante mi visita a la villa mayor número de veces he tenido la mala suerte de ver iluminada ha sido la comprendida entre Cibeles y la Puerta de Alcalá. Sí, esa que ahí está, ahí está, ahí está... viendo pasar el tiempo.

- ¿Y cómo la han iluminado? -me preguntarán ustedes.

Y ahí me habrán pillado, porque, después de haberla visto alumbrada una docena larga de veces, salvo que lo hicieron con luz azul, no tengo ni puñetera idea de lo que los motivos luminosos representan. ¿Serán encendidas tripitas de cordero, interminables gusanitos de luz, pingajos monocromos, más cromos que monos? ¿Qué será, será...? No tengo ni idea y el caso es que no se dónde había leído que este año, durante todas las fiestas de Navidad, «luces de todos los colores inundarían la ciudad». Pues, oigan, en lo que concierne a Puerta y parte de la calle Alcalá las luces habrán sido de todos los colores, pero parecía que sólo encendían las azules.

Comprenderán que tras mi visita, y visto lo visto, este año no podía quedarme con ese sabor navideño cutre y cochambroso que tanto parece gustar a la señora Carmena, doña Manuela (¿Se acuerdan cuando hace un par de años pareció que a los Reyes Magos les habían hecho los trajes con la tela sobrante de las cortinas de la ducha?) Así que, a pesar del frío que hacía y de esta pierna mía que a trancas y barrancas me sigue, decidí disparar mi último cartucho y, en busca del espíritu navideño perdido, acercarme hasta la Plaza Mayor.

¿Y saben lo que encontré cuando llegué? Pues me encontré con decenas de tenderetes y con estrellas de Navidad y figuritas para el belén y representaciones del Niño Dios y del portal y de los Reyes Magos. Y un olor a castañas asadas invadiendo el ambiente y unos villancicos sonando en un altavoz y un niño recordando a su padre que tenían que comprar musgo y una lavandera para el río de papel de plata y cortezas de árbol... y lo más increíble de todo, ¿saben qué fue lo más increíble de todo?, pues que entre tanto tenderete y tanto espíritu navideño hasta me pareció ver entrar por el arco de Cuchilleros a Pepe Isbert rodeado de sus nietos gritando aquello de «Chencho... Chencho... hijo mío... ¿dónde estás?» Qué quieren que les diga, espíritu navideño... sin azules pingajos monocromos. Sólo espíritu navideño. Sin complejos. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, y ya saben, no tengan miedo.