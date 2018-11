¡Estás igual!

La conversación era insufrible; me hubiese levantado de la mesa en el segundo plato, pero por cortesía tuve que seguir el rollo y aguantar hasta que por fin se tomaron los cafés. No veía el momento de que acabara aquella cena a la que había acompañado a mi santo. Al día siguiente me encontré con el anfitrión y me preguntó, claro, qué tal lo habíamos pasado, pero no era cuestión de decirle que me había aburrido soberanamente y que esperaba no volver a ver en mucho tiempo a los que tuve al lado en la mesa. Contesté con un cumplido, la verdad es que se había esmerado mucho en prepararlo todo y no tenía la culpa de lo coñazo que había resultado la cena.

Si no fuera por esas piadosas mentiras sociales, no sé qué sería de la convivencia. Si nos dedicáramos a decir la verdad y nada más que la verdad no podríamos relacionarnos con nadie. Las mentirijillas, esas contestaciones de cumplido, esa hipocresía blanda, están presentes en las relaciones sociales. De hecho, en el mundo social siempre estamos representando un papel. Como cuando te toca una de las entregas semanales de premios que hay en Logroño y tiene que parecer que te interesa el discurso que están soltando o lo que te están contando al acabar mientras aguantas estoicamente con una sonrisa. Otra cosa es mentir con los amigos de verdad, es decir, en la esfera personal. O en política, en el espacio público; aunque ahora da igual mentir en política, a esto se le llama posverdad (esto da para otro artículo).

A propósito de la mentira, esta semana se ha hecho público que se va a poner en marcha un detector de mentiras con un sistema de inteligencia artificial para todos los que quieran entrar en la Unión Europea. El sistema detecta durante la entrevista engaños a través de las microexpresiones del interesado. Si supera el primer filtro, entra sin problemas; pero si no, se le somete a una entrevista más detallada por parte de los policías de aduanas. Es una buena idea. Se trata de contribuir a la prevención del crimen y del terrorismo.

Como funcione bien este sistema y se generalice, vamos a tener un problema. A ver quién aguanta el detector ese en el día a día. Acabará siendo una aplicación en el móvil que delatará si estamos diciendo la verdad o no a través del análisis de nuestra voz y expresión facial. Se acabó el decir «había un tráfico horrible» al llegar tarde al trabajo cuando en realidad nos hemos quedado dormidos, o «estaba en una reunión, por eso no he podido contestarte» cuando sencillamente no querías responder a ese pesado, o «me gustó tu artículo de la semana pasada» cuando te pareció insoportable y ni siquiera acabaste de leerlo.

Hace unas semanas coincidí con una compañera que se fue a vivir fuera de España y a la que no veía desde que acabamos la carrera ¡hace más de treinta años! En este caso no habría hecho falta el artilugio ese para detectar las mentiras, estaba claro que era una mentira piadosa, pero le agradecí que me dijera: «¡Si estás igual!».