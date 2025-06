Viva La Rioja

Los riojanos hemos conmemorado que nuestra tierra accedió a su autonomía en contra de todas las previsiones de aquel 1982. Con la llegada de la ... ansiada democracia, La Rioja exigió el reconocimiento de su identidad, prosiguiendo el camino marcado por los provincialistas del siglo XIX, con el fin de alcanzar mayor bienestar para sus ciudadanos.

En 2022 fue el bicentenario de la creación de la provincia, que marcó un gran avance socioeconómico de la región. Podemos tildar de visionarios a aquellos ilustrados que no cejaron en su empeño para conseguir, mediante el Real Decreto de 27 de enero de 1822, el estatus provincial para La Rioja, que se hallaba incomprensiblemente partida entre otras provincias, a pesar de su marcada diferenciación geográfica, climatológica, cultural..., con el consiguiente abandono. Fecha que pasó inadvertida por el gobierno regional.

Este 9 de junio ha sido el 43 aniversario de la constitución de la comunidad autónoma, que también marcó un notable progreso En 1982 nuestros representantes fueron capaces de llevar el entusiasmado sentir popular a las Cortes y con ello, la promulgación de la Ley Orgánica 3/1982 de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja, a pesar de las diversas trabas desde dentro y fuera, y desde el propio gobierno de España de entonces.

Quiero aclarar que debemos evitar considerar 1822 o 1982 como fechas fundacionales de nuestra región o de su invención. ¡No! Los riojanos no lo hacemos. La Rioja surge para la historia en el siglo XI cuando en la parte más occidental del Reino de Nájera nace el nombre de incierto significado, que navegará el río Ebro y los siete ríos hasta designar toda la región. En el siglo XVI, todo el Reino de Nájera será La Rioja.

Con la autonomía esta tierra ha prosperado. Aquellos parlamentarios, espoleados por un pueblo puesto en pie, nos «regalaron» un estatuto que habría de ser la locomotora para viajar a un prometedor futuro. Cuarenta y tres años después, puedo decir con orgullo que, de alguna manera, el Partido Riojano estuvo allí. Estuvo en algunas de las personas que redactaron ese estatuto de autonomía y que en diciembre de ese mismo año serían fundarían el Partido Riojano Progresista; hoy, Partido Riojano. Así pues, en el PR+ hemos celebrado el Día de La Rioja con honra y lo hacemos con los pies bien asentados en el suelo, pero la mirada siempre al futuro. En estos años, La Rioja ha viajado con maletas que iba llenando de logros, aunque... ¡hay que decirlo!, en el camino se ha extraviado algún que otro baúl de proyectos e ilusiones que nunca terminan de cumplirse.

Por ello, afirmamos, como el presidente de La Rioja: «Estamos orgullosos de ser riojanos y queremos más». Claro que queremos más. Los riojanos vemos como la sierra pierde servicios esenciales y con ello, población. Los polígonos industriales se vacían 'gracias' al efecto frontera de las foralidades vecinas, mientras el artículo 46 de nuestro estatuto, que nos compensaría, se incumple sistemáticamente por los distintos gobiernos de España, del PP y PSOE. El éxodo de jóvenes supone una sangría de profesionales que crearán riqueza, sí, pero no en La Rioja. En infraestructuras nos hemos quedado fuera de las rutas ferroviarias, eso sí: con una megaestación en Logroño en la que apenas paran los pocos trenes que pasan; el soterramiento ha endeudado profundamente a la ciudad y a la comunidad, comprometiendo otros proyectos. La N-232 sigue sin desdoblar, cuando en Zaragoza y Navarra hace años que se hizo. Seguimos con la autopista de pago que debía haber sido liberada en 2011, el paisaje se ve amenazado por la instalación de redes eléctricas sobre nuestros emblemáticos viñedos y por gigantescos molinos eólicos en parajes de belleza singular. Los recursos turísticos, totalmente infrapromocionados. El patrimonio artístico sufre tal abandono, que está condenado a su ruina y desaparición. Yacimientos arqueológicos que no se ponen en valor. Las Glosas Emilianenses siguen sin ser devueltas a su lugar de origen. Asistimos estupefactos al deterioro constante de nuestra sanidad. También al asalto a la DOCa Rioja desde Euskadi. A todo ello habría que sumar los ataques hacia la propia existencia de La Rioja como comunidad desde sectores que nos niegan el derecho constitucional a la autonomía y pretenden acabar con él. Anteriormente, he remarcado dos leyes, precisamente, para incidir en su rango de ley, y recordaré aquello de que las leyes están para cumplirse.

Fieles a nuestra historia, el Partido Riojano celebra con alegría y satisfecho haber acompañado a La Rioja en su viaje y trabajado por sus gentes, y mantenemos nuestro compromiso con la reivindicación del espíritu del Estatuto de San Millán para construir el futuro.