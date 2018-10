Es espeluznante comprobar que la realidad supera la ficción aún en el peor de los escenarios; cuesta creer que la reciente tortura, asesinato y desmembramiento del periodista disidente del régimen de Arabia Saudí, no sea un relato de Le Carré ni un capítulo de Fargo. Aunque haya otros hechos tenebrosos en el ámbito político internacional de desaparición de personas molestas en manos de los servicios secretos, el de este 2 de octubre aporta un cariz que lo hace más inadmisible, si cabe, por la falta de miramiento con la que se ejecutó y las burdas mentiras del gobierno saudí.

No hay duda de su premeditación y planificación con el envío de ida y vuelta del comando asesino para el interrogatorio, tortura, y desmembramiento de Kashoggi; no hay duda de la implicación del gobierno saudí por la estrecha vinculación del comando con la guardia real del príncipe o su pertenencia a las fuerzas de seguridad. Es evidente que no importó cometerlo ante los ojos del mundo en las dependencias consulares saudíes en Estambul, con cámaras de seguridad en funcionamiento que registraron las últimas imágenes en vida del periodista al entrar en ellas y de los asesinos, e incluso palabras y sonidos que acompañaron la horrenda ejecución. Se conoce el recorrido de los asesinos a su llegada y veloz partida tras cumplir el cometido, sin disimulos.

Es evidente la falsedad del régimen saudí al admitir, tras 18 días, que se produjera el asesinato en la sede de su consulado «sin su conocimiento», y su prepotencia al amenazar a los aliados con medidas como el encarecimiento del barril de petróleo o el acercamiento a Moscú, si no dejan caer un telón de impunidad sobre ello. Hay evidencias del estilo de la gobernanza saudí y del carácter de su joven heredero que muestran que su juventud no es aval de progreso sino de desmesurada desfachatez, actuando sin freno bajo la protección del 'todo es posible' con dinero; un príncipe que apuntó maneras con la invasión del Yemen provocando una de las mayores catástrofes humanitarias recientes, el fracasado intento de aislamiento de Qatar, o el frustrado intento de forzar la dimisión del primer ministro libanés.

¿Hasta dónde permitirán los países democráticos que llegue esta autocracia?, ¿dónde estriba la seguridad del régimen saudí de que no ocurrirá nada?, ¿el clientelismo del negocio de las armas o del petróleo permitirá comprar la impunidad?. Alemania, Francia, Inglaterra o Canadá han manifestado su repulsa, otros empresarios y líderes políticos han desistido su asistencia al encuentro 'Davos en el desierto' de la próxima semana donde Arabia Saudí promociona sus proyectos económicos faraónicos del turismo y tecnología, porque no se puede primar lo económico sobre los derechos humanos; pero Trump, de espaldas al Congreso, ha declarado la no conveniencia de hacer temblar el negocio.

Queda otra pregunta: si son capaces de asesinar a un periodista sin disimulo, ¿qué debe pasar puertas adentro?