Hipotecas en plena crisis

El mercado de la vivienda en España ha experimentado un notable tirón en lo que va de año, a pesar de la evidente crisis que ... tensiona al sector. La falta de nuevas promociones frena la posibilidad de relajar unos precios hoy disparados en términos generales y fuera del alcance de colectivos muy sensibles como los jóvenes. Sin embargo, el gran dinamismo en la compraventa ha elevado el número de préstamos a los máximos registrados hace ya catorce años durante la época de la 'burbuja inmobiliaria'. Los 243.257 préstamos firmados en estos primeros seis meses, un 25% más que en el mismo período del ejercicio anterior, revelan un enérgico desarrollo de las transacciones, especialmente en la oferta de segunda mano, pero a la vez dejan para el análisis al menos dos motivos de preocupación.

Por un lado, no deben ocultar el gran problema que sigue representando la falta de pisos nuevos en el conjunto del país, una de las mayores inquietudes sociales recogidas en las encuestas. Por otro, esa carencia unida a una demanda creciente mantendrá viva la llama del encarecimiento, una tendencia que ha situado el coste del alquiler en registros prohibitivos en numerosas ciudades. De hecho, ese es uno de los motivos que ha provocado el auge hipotecario. Otro, a juicio de los expertos, es precisamente la ansiedad desatada en potenciales compradores, que optan por endeudarse ante el riesgo de que los precios sigan subiendo. En este contexto, los bancos han facilitado las concesiones de crédito, sobre todo los de tipo fijo a pesar de la bajada del euríbor. El resultado es que contratar hoy una hipoteca puede resultar un 35% más barato que hace dos años. Pero eso no evita que la vivienda siga consumiendo una parte fundamental de las economías familiares.

La tensión entre una oferta muy limitada y cara y una demanda en claro ascenso se agravará hasta que no se construyan de forma decisiva y ambiciosa nuevas promociones que incluyan además pisos sociales. Un reto que está en manos de las diferentes capas de la Administración, en colaboración con los promotores privados. La especulación que parece revelar el incremento de compras al contado y, sobre todo, la expulsión del mercado inmobiliario de los colectivos con rentas más modestas son riesgos que hay que atajar con celeridad para garantizar el acceso a la vivienda en condiciones mucho más racionales. Sólo así se puede edificar un proyecto de vida.