A los hijos de la Constitución española

Yo soy hijo de nuestra Constitución. Como muchos de los actuales ciudadanos de La Rioja y del resto de España, somos hijos de la Constitución porque nacimos cuando ya había sido redactada y votada. Nacimos cuando nuestros padres, tíos y abuelos habían refrendado el texto constitucional que, con esfuerzo y generosidad, se concibió para el reencuentro de los españoles y la generación de nuestra democracia.

Hemos tenido, por tanto, la suerte de vivir una vida plena en democracia. De no haber conocido otros regímenes, y hemos gozado desde el primer aliento de las libertades que los españoles nos dimos en el año 1978.

La Constitución es el pacto común de convivencia de todos los españoles y estoy orgulloso de aquella generación que a finales de los setenta decidió apartar sus diferencias y abrir una nueva etapa en nuestro país. Pienso que es la mejor ley que tenemos, sin duda, ya que gracias a ella disfrutamos cada día de inmensos derechos que a veces, sin darnos cuenta, damos por seguros.

La Constitución nos hace libres e iguales y nos representa a todos los españoles. Nos une en nuestra diversidad y ha sido la clave para el progreso de nuestra sociedad en las últimas décadas. Sin ella nada de esto habría sido posible.

Es por todo ello que en estas fechas en que celebramos el cuadragésimo aniversario de nuestra Carta Magna todos aquellos que la queremos y la defendemos no podemos caer en la trampa de los que durante años la han desacreditado; criticando y desautorizando el texto que dio origen a nuestra democracia y la sociedad española que hoy día disfrutamos.

Hace ya demasiado tiempo que escuchamos a los nacionalistas y a los separatistas cargar contra nuestro pacto común. También a Podemos, que en unos sitios desde una intencionada equidistancia, difícil de explicar incluso para ellos, y en otros compartiendo la totalidad del discurso con los que quieren romper nuestra convivencia, pretenden hacernos creer que la Constitución es la madre de todos los males.

Como riojano y español siento verdadero orgullo de pertenecer a una democracia consolidada del siglo XXI y a un país avanzado como el nuestro. Un país que, además, forma parte del proyecto de construcción de una Europa más justa y cohesionada.

Nosotros, los hijos de la Constitución, y el conjunto de los demócratas no podemos dar tregua a los que culpabilizan irresponsablemente a nuestra carta fundacional, no podemos caer en su demagogia interesada. No podemos ser cómplices en su intento de malograr los importantes hitos que hemos alcanzado como sociedad moderna entre todos.

Por ello me entristece ver al Partido Socialista dedicarse a atacar a los que, sin complejos, sí defendemos nuestra convivencia en cualquier lugar de España. Me apena ver cómo el sanchismo, apoyado en todos aquellos que denostan el entendimiento y la concordia entre españoles, dedica sus esfuerzos a la bajeza del insulto a los que sí creemos en nuestra España constitucional, mientras calla y consiente de manera cómplice ante los que buscan liquidar nuestro marco de convivencia.

Las estrategias a corto plazo de quienes sólo quieren seguir ocupando La Moncloa a cualquier precio son un agravio a todos aquellos que crearon el espíritu de fraternidad constitucionalista que debemos revitalizar de nuevo hoy en Alsasua, Calahorra, Logroño, Madrid y en cada rincón de España, respondiendo con una ola de civismo.

Hace cuarenta años nuestros padres y abuelos supieron darse la mano y hoy, 40 años después, debemos aunar esfuerzos con ellos para mejorar el pacto común y relanzar de nuevo nuestro proyecto nacional, basándolo en la igualdad, la libertad, la solidaridad y la unión de todos los ciudadanos de España. Porque no queremos privilegios ni chiringuitos, sino igualdad; ni una España de tribus divididas, sino unión en nuestra diversidad. No queremos españoles enfrentados, sino solidaridad, progreso y futuro.

El futuro no está escrito, no le pertenece a nadie ni a ningún partido. Nos pertenece a todos y cada uno de los ciudadanos de España. Y nosotros, los hijos de la Constitución, debemos tomar partido para revitalizar una España capaz de reconocerse diversa, pero también unida. Una España de ciudadanos libres e iguales que mire al futuro con optimismo y determinación.