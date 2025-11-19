Acabar con la herencia del franquismo

A principios de este año, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba más de cien actos durante 2025 para conmemorar el 50 aniversario de la ... muerte del dictador Francisco Franco y del inicio de la transición democrática. Poco más se supo de esta iniciativa hasta que hemos llegado a este mes de noviembre. Es lo que ocurre cuando se actúa por tacticismo político y sin una voluntad real de denunciar lo que fue la dictadura franquista y su herencia, que llega hasta hoy día.

El problema de fondo es que todavía se nos pretende vender una imagen edulcorada y falsa de la transición, según la cual, una serie de personajes absolutamente vinculados y cómplices de la dictadura, como Juan Carlos de Borbón, Adolfo Suárez o Torcuato Fernández Miranda, «conceden graciosamente» una democracia al pueblo español. La realidad es que no se quiere asumir que, 50 años después de la muerte del dictador, su herencia permanece todavía viva en las instituciones, en los aparatos del estado, en las oligarquías económicas y en las calles y conciencias de un país en el que no hubo una ruptura clara con cuarenta años de sanguinaria y cruel dictadura.

Como decía Manuel Vázquez Montalbán, la transición no dejó de ser un choque de debilidades en el que ni la oposición antifranquista fue capaz de romper con el régimen y sus estructuras, ni la dictadura pudo sostenerse sin cambios con la única herramienta de la represión frente a la lucha organizada de la clase obrera y las capas populares que fueron los que conquistaron en las calles y en los barrios los derechos alcanzados tras la muerte de Franco e hicieron imposible la continuidad del régimen. Sólo en 1976, miles de huelgas y movilizaciones pusieron de manifiesto la incapacidad de la dictadura para mantener un régimen rechazado en la calle por una mayoría social.

A los 50 años de la muerte del dictador, debería ser un acto de justicia el reconocimiento a los miles de luchadores y luchadoras que se enfrentaron a la dictadura e hicieron posible la conquista de los derechos que hoy disfrutamos. En este sentido, conviene recordar que fueron el Partido Comunista de España y otras organizaciones de la izquierda revolucionaria las que lideraron la lucha antifranquista, pagando con la vida y la libertad de miles de sus militantes. De los más de 50.000 procesados por el Tribunal de Orden Público para la persecución de los delitos políticos entre 1963 y 1977, cerca de un 70% eran miembros del PCE y un 20% de otras organizaciones de la izquierda revolucionaria.

Por ello, el mejor homenaje que podríamos hacer a los que de verdad forzaron en la calle los cambios ocurridos en nuestro país a partir de 1975 es acabar definitivamente con la herencia del franquismo que permanece viva. En los aparatos estatales, militares, policiales y judiciales no hubo una auténtica transición a la democracia. El mismo poder económico que fue cómplice y principal apoyo de la dictadura franquista es el mismo que hoy en día sigue dirigiendo las principales empresas del país. Y como clave de bóveda de toda esta continuidad y herencia del franquismo, la monarquía hoy encarnada en Felipe de Borbón.

El franquismo tuvo herederos políticos y también dinásticos. Las memorias de Juan Carlos de Borbón no dejan lugar a dudas sobre su designación por el dictador: «Si pude ser rey fue gracias a Franco», afirma entre vergonzosas alabanzas hechas con la naturalidad de quien se sabe impune e inviolable a pesar de sus múltiples delitos. La monarquía borbónica, restaurada por el dictador Franco tras el golpe de estado contra el legítimo gobierno de la República, tres años de heroica resistencia antifascista del pueblo español y cuarenta años de una dictadura que comenzó y terminó asesinando, es la gran herencia del franquismo. La monarquía es el pilar institucional impuesto por Franco para garantizar la continuidad del poder económico y político. Solo acabando con la monarquía, podremos acabar con la herencia de la dictadura.

En este 50 aniversario de la muerte de Franco, el objetivo debería ser acabar con sus múltiples herencias que todavía hoy permanecen. Más aún en este momento de avance de los discursos revisionistas y reaccionarios sobre la dictadura que van calando entre diversos sectores de nuestra sociedad. Hay que impulsar y desarrollar de verdad auténticas leyes de Memoria Democrática. En La Rioja, en 2022 aprobamos a iniciativa de Izquierda Unida una ley avanzada de Memoria Democrática, pero ni el anterior gobierno del PSOE ni el actual del PP la han desarrollado y desplegado. Todavía vemos con estupor cómo permanecen en nuestras calles exaltaciones al golpe de estado y la dictadura, como Juan Yagüe, 'El carnicero de Badajoz' que sigue dando nombre a instalaciones públicas y líneas de autobús en Logroño.

Es necesario dar una visión real de la transición, alejada de la versión oficial edulcorada y falsa. Por eso son tan importantes iniciativas como el Encuentro de Víctimas de la Transición que tendrá lugar el próximo mes de enero en Logroño, en el que participarán familiares de Manuel García Caparrós, joven andaluz de 18 años asesinado por pistoleros fascistas incrustados en los cuerpos policiales durante una manifestación por la autonomía andaluza, y en el que también homenajearemos a Miguel Sarabia, abogado logroñés tiroteado en Madrid en el atentado fascista de Atocha contra los abogados laboralistas vinculados al PCE y CC OO.

En definitiva, es importante conmemorar el cincuenta aniversario de la muerte del Francisco Franco y del inicio de la transición, pero más importante aún es acabar con el relato del franquismo y exigir el fin de la gran herencia viva del dictador, la monarquía borbónica hoy encarnada en Felipe VI. Solo entonces podremos decir que Franco ha muerto.