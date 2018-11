Hasta luego

Por la hora, ya debería querer salir el sol, ¿podrá?, no sé, no sé. ¿Qué dijeron para hoy los de la película El Tiempo? ¿Lluvia? Bueno, qué más nos da, será hora de levantarse pues. Habrá que descorrer las cortinas con asmática lentitud, esa pereza jubilada, esa galbana feliz, izar las venecianas, oh, dioses, qué aburrimiento, ¿por qué tiene que engancharse siempre el tiro con las puñeteras lamas, mon capitain?; subir con parsimonia reumática la persiana, ay, ¿en qué siglo la puso la abuela?, ¿por qué se petrificará la madera, digo yo?... un tironcito más, ¡ay!, para qué querremos los viejos los gimnasios con este trajín... Bueno, ya está. Descansemos, pausa. Y ahora, a alzar, ¡por fin!, la pesada ventana de guillotina... ¡Ojo!, dosifica el terrible esfuerzo, toma aire y ¡hale op!... ¡Quieto parao! Sube lentamente tus colgajos, esa sombra de lo que alguna vez fueron juveniles bíceps, no vaya a ser que te acalambres enteramente y te quedes ahí, manos arriba y criogenizado total por el biruji que debe estar cayendo ahí afuera. Calma, por tu padre y por tu madre, recuerda Mil maneras de morir, aquel maravilloso programa televisivo tan pedagógico. Ante todo, mesura, esa dignidad ecuestre, así que mejor la dejamos cerrada. Hay que pensárselo muy bien antes de abrirla, con los malos tiempos, tan alborotados, que se nos vienen encima. Vuelve a la tranquilidad. Llevas un mes vacacionando y la molicie, esa droga bendita, se ha apoderado de ti. No te precipites, sigue así, ya no hay que tomarse las cosas tan a pechos descubiertos. Vamos a ver. Mira: no hay nadie, ni un alma, la calle es una virgen de la soledad, qué paz, qué sosiego: no la abras, no sea que te entre de sopetón un airón de realidades presupuestarias, un golpe de frío cospedaliano o una lluvia helada de villarejos y te me pasmes. ¿Y todo por qué? Por salir a piarla tan madrugador. Pero, hombre sin dios, si ya no la pían ni los pajaritos porque ya no quedan pajaritos ¿y vas a salir tú a dar el cante? Ni por esas: traten otros del gobierno del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días mantequillas y pan tierno, y gracias, Argote. Ni hablar. Que ya eres un venerable septuagenario y llevas más de quince años dando la matraca todos los lunes con que si esto o aquello o lo demás allá. ¿Paramos? Sí, paremos. Abre la ventana, coño, ten presencia. De ánimo. Y ahora, saca el pañuelito blanco del bolsillo del batín y rememora aquella simpática y curiosa costumbre de decir adiós a los trenes que se van. Sin lágrimas ni bobadas por el estilo: ecuestre tú. Alza el brazo, bate el pañolín de izquierda a derecha y di adiós. Va: Adiós, adiós, adiós... Adiós, deseables lectoras, adiós, lectorcitos míos, adiós, compadres y comadres, adiós colegas del periódico, adiós amigas y amigos del alma, adiós vecindario... Jodé, qué frío hace, trinca la ventana de una vez. Vale. Baja las persianas, arría las venecianas y corre las cortinas. Lentamente, como un vago sin remedio. Muy bien. Así. ¿Un café? Sí por cierto. ¿Un turquestano para entrarle al día? Prendiéndolo. ¿Música? Por qué no... ¿Volare, por Mina? Ah, ma quanta bellezza: Volare, cantare, oh, oh, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassú...