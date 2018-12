No hagan juego

En mis tiempos de adolescencia, ¡ay!, quedábamos para tomar algo los domingos al mediodía en el Amazonas, Cibeles o Drugstore, y por la tarde en Tívoli, Saxo o Lorca. Ahora, paseando por Logroño, veo que los chavales quedan en las casas de apuestas que de un tiempo a esta parte inundan nuestra ciudad.

El comercio tradicional va dejando paso a estos locales, que proliferan como setas, y donde antes había luminosos escaparates, ahora en cambio hay cristaleras de colores, de forma que no se ve quién está dentro. «Apuestas deportivas', 'casa de apuestas', '¿a qué puedo apostar?', 'todo deporte, todo apuestas', 'apuesta por la emoción', 'vive la suerte', 'vuela, corre, juega' son algunos de los lemas que aparecen en las fachadas de estos opacos establecimientos. Las calles son una especie de casino al aire libre.

Además de lo que supone de degradación de la imagen de ciudad, está el peligro, enorme y terrible, de la ludopatía. A esto hay que añadir las apuestas por Internet, tan relacionadas, además, con el deporte, en especial con el fútbol, que tanto siguen nuestros jóvenes. Cómo será la cosa que 19 de los equipos de Primera División tienen acuerdos con casas de apuestas (el único que no tiene acuerdo con el juego online es la Real Sociedad... de momento). Hasta la propia Liga tiene también patrocinio de una empresa del sector. El problema, ya diagnosticado, es que muchos jóvenes se piensan que van a tener suerte por seguir los partidos de la Liga.

Vamos, que nuestros jóvenes están rodeados en las calles por los locales de casas de apuestas y en Internet por el juego online. La tentación les llega también por las camisetas de los grandes clubes de fútbol y por los anuncios de los ídolos del deporte y de los famosos de televisión. Esta publicidad, además, suele ser muy intensiva. ¿A qué esperamos para regularla?

Por si fuera poco, hay un componente social revelador: cuanto menos nivel de renta tiene un barrio, cuanta más precarización económica y más vulnerable es su población, hay mayor presencia de locales de este tipo. En cualquier caso, ¿por qué no se limita la distancia entre ellos?, ¿por qué no se pone coto a su auge? Y, teniendo en cuenta que los chavales son más influenciables, ¿cómo es posible que no se establezca una distancia mínima de estas salas con respecto a centros educativos?

Parece que no somos conscientes de lo que supone la adicción al juego. No todas las adicciones tienen droga de por medio, pero la del juego puede acabar arruinando igualmente la vida. El Estado recauda mucho dinero, pero, ¿a qué precio? No mata pero destruye al ludópata y a su entorno familiar y social. Por eso, es una urgencia regular y fomentar el «no hagan juego».