No me hagan huelga de hambre

Avanza el año entre nieblas y lluvias; estas últimas supongo que le vendrán bien a la sembradura; supongo, que no soy de campo. De todos modos, solemos decir que nunca llueve a gusto de todos, ni aunque tuviéramos un artefacto maravilloso que, apretando determinado botón, nos lanzara agüita de la mejor y a su justa temperatura. Cada uno, los miembros de cada familia, los componentes de cada asociación, los cazadores, los novios, Noé, los corredores de fondo, los alpinistas la pedirían en jornadas muy diversas, y esto sería un desbarajuste, a la manera de aquello de Babel o del cachondeo que provocaban hace veinte años los locos del cambio climático.

Afortunadamente, esta mutación atmosférica y terrestre no ha llegado todavía a La Rioja, al menos en su versión política; sin embargo, sí ha debido de aterrizar en el País Vasco, Navarra y Cataluña por la prolongada alusión que ha dedicado el presidente Ceniceros a esas tres comunidades autónomas a lo largo de su correoso discurso pronunciado ante un selecto público el pretérito miércoles. La alusión socioeconómica no pasaba de ser una reiterada y estéril queja respecto de las ventajas de los regímenes forales -sistemas vasco y navarro- y del comportamiento anticonstitucional del Gobierno catalán, que consigue continuamente prebendas, mientras que a la muy noble y muy leal Rioja le vienen pagando todos los gobiernos centrales con los espárragos de junio (pregúntele usted el refrán a uno de campo o léalo a continuación: «Los de abril, para mí; los de mayo, pa'l amo, y los de junio, pa'ninguno").

Esto de los foralismos parece venir de lejos; poco le cuesta al Gobierno autonómico de aquí presentar al de Madrid la lista de todas las localidades riojanas que gozaron de fueros en la época medieval, cada una con su ejemplar original y documento notarial que contenga el compromiso firmado -por parte del segundo Gobierno citado- de que regresarán a su tierra en cuanto sean solicitados, no vaya a ocurrir como con las Glosas. Seguro que al momento el Gobierno socialista pronunciará un ¡oh! de admiración y concederá las mismas ventajas que a vascos y navarros, los cuales el día 7 de este diciembre experimenté inundaban con su presencia las Ferias de la Concepción de Santo Domingo de la Calzada; yo los vi.

En cuanto a los nacionalismos, practiquen el actual y los futuros gobiernos riojanos el jugar con dos barajas. Recuerden que el nacionalismo español de Franco utilizó para salir del paso unos naipes con Hitler y Mussolini y otros, a continuación, con el Tío Sam, tan pancho. Por vías semejantes se desplazan hoy los trenes catalán y vasco, y afirma la ciudadanía en las calles que triunfan, esté quien esté en el Gobierno. De todos modos, no veo aquí viable la propuesta eslovena, que no estamos los reservistas para muchos meneos, ni tampoco que las autoridades indígenas se retiren a Valvanera a hacer huelga de hambre, con lo bien que se come en La Rioja...