¿Hacia dónde?

Impregnados por el espíritu navideño que hemos construido en torno a celebraciones masivas, regalos y viajes abocados hacia un intenso consumismo, planea en la vida cotidiana un creciente desconcierto y, quizás, tristeza ante el panorama político europeo y de España en un escenario de hechos que da la impresión de irse deteriorando progresivamente ante nuestros ojos, sin que se perciban respuestas adultas a situaciones que se van enquistando. Crece la sensación de falta de calidad de una clase política (la empoderada y la recién llegada) que da muestras continuadas de carecer de un proyecto común y visión de Estado a medio plazo, con tendencia a dar respuestas simples a cuestiones complejas y practicar huidas hacia delante que no conducen más que a aumentar el desconcierto.

Sobran voces vociferantes que hierren sin resolver. Sobran argumentos incendiarios en momentos complicados en los que la moderación ha ido perdiendo posiciones frente la oratoria inflamada y la gesticulación excesiva. Sobran mentiras que algunos pueden justificar como forma de ganar el tiempo con respuestas fáciles de corto alcance que solo son mecanismos de defensa ante la mediocridad propia, pero que sus constructores manejan con fluidez para manipular nuestras vidas o instituciones. Sobran amenazas y señalamientos de ideas o personas herejes, desviando la atención de lo fundamental y democrático.

Estamos faltos de un liderazgo político competente y responsable que, tras una profunda reflexión, reconduzca esta situación que refuerza extremismos y cultiva mentiras, visiones parciales de recorrido inmediato, o manifestaciones violentas. Falta, quizás, entre otras medidas, recordar autores como el historiador económico C. Cipolla que en su libro Allegro ma non troppo sugiere 5 leyes básicas de la estupidez humana: 1) subestimamos el número de gente estúpida que hay en todos los niveles (desde los más altos a los más bajos) y en todos los países; 2) ser estúpido es independiente de otras características que tenga la persona (clase socio-económica, cultural o profesional); 3) los estúpidos suelen causar daños o pérdidas a los demás y a la sociedad; 4) las personas no estúpidas subestiman la capacidad de hacer daño que tienen los estúpidos, olvidando que los acuerdos con ellos tienen un alto coste; 5) las personas estúpidas son el tipo más peligroso en una sociedad, sean o no arribistas o interesadas.

Queda la sensatez como respuesta que parece reflejarse en las recientes respuestas a una encuesta ciudadana que indica que el 80% estamos preocupados por: la situación política, el paro, la crisis económica y la garantía de las pensiones. Quizás la iniciativa de crear el foro común #Weeuropeans, para salvar Europa (y España con ella) mediante la reflexión compartida y vías de respuesta (no mediante la imprecación ni la retórica) a elevar a los políticos, pueda mostrar algún camino de avance para los que creemos en un proyecto en común.