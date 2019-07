Habilidad por el acuerdo

El resultado electoral del pasado 26 de mayo en La Rioja exige de los partidos políticos y de sus representantes un ejercicio, hasta ahora nunca requerido, de habilidad democrática que permita dar viabilidad a través del diálogo y el acuerdo a la investidura de, en este caso, la nueva presidenta del Ejecutivo regional. Tras la constitución del Parlamento, gracias al 'pacto del Moderno' que PSOE y Unidas Podemos alcanzaron in extremis, lo que parecía anunciar un posterior y casi inmediato arreglo para la formación de Gobierno solo era un indicador erróneo. Y no, paradójicamente, porque se haya disuelto el interés común de ambas partes por alumbrar un Ejecutivo en el que las dos estén representadas, como recoge el 'pacto del Moderno', según se explicó; sino, más bien, porque la disposición particular de una de ellas, Unidas Podemos, está haciendo imposible no ya el arreglo sino siquiera el principio del diálogo.

Unidas Podemos, coalición electoral a la que dieron vida Podemos, IU y Equo, desbarata sus hilvanes y se pierde en desencuentros domésticos que al ciudadano le chirrían. El mandato de los electores para hilvanar un Ejecutivo de cambio, progresista, entre las fuerzas de izquierdas le queda a UP, visto lo visto, en segundo plano. Sólo cabe apelar a su responsabilidad para que, más allá de efectistas exhibiciones de una pretendida estrategia negociadora, solvente sus diferencias internas y muestre la antedicha habilidad para alcanzar el acuerdo que permita la formación del nuevo Ejecutivo regional.