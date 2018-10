HABÍA UNA VOX

Los sesudos analistas políticos de todas las tertulias se cansaban de repetir que España estaba vacunada contra el sarpullido ultraderechista que pica al resto de Europa. La audiencia les escuchaba con complacencia creyéndose ciudadanos civilizados y dormían a pierna suelta después de apagar la tele. Mientras los expertos explicaban que el sentimiento xenófobo era residual en el país y los partidos que defienden los muros sociales, mentales y hasta físicos una anécdota, las televisiones ilustraban sus afirmaciones con imágenes de archivo de niñatos con la cabeza rapada y viejos nostálgicos en marchas famélicas trufadas de consignas perrunas y simbología caduca. Esos mismos especialistas mostraban la situación en Hungría, Holanda, Austria o Francia y el peso que los partidos ultranacionalistas están ganando allí y en sus palabras trasladaban píldoras de autocomplacencia. No somos iguales que aquellos bárbaros. Aquí se protege al diferente, todos tenemos algún amigo extranjero, la sanidad universal y los impuestos, solidarios. A lo sumo, los presuntos expertos concedían la posibilidad de una minoría radical anidando entre los partidos de la derecha, atrincherados en las catacumbas del conservadurismo. Y siempre, personajes aislados, supremacistas inadaptados de sentimientos rancios que juntos no hacían ni un ramillete de patriotismo cutre. Vox demostró con su multitudinaria cita en Vista Alegre que no es así. Que los vientos de odio que recorren Europa soplan por las esquinas de España y que entre la clase media que creían buenista y amable también palpita la ultradefensa de lo propio. No entendieron que había una voz latente. O es que quizá a nadie le convenía escucharla.