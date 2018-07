LA GUARRADA

Mi mujer iba con una garrafa de agua en cada mano por la acera. Por una acera de las de Torrevieja: una miserable vereda de un metro, lo mínimo indispensable en un lugar en el que lo primordial era llenar el barrio de edificios de apartamentos lo más apretados posible. Lo digo para que se imaginen en qué estrecho espacio se desarrolla la escena que les cuento.

El caso es que mi señora llegaba a la altura de un portal cuando de él salió un caballero español de los que se estilan en los lugares de playa: chanclas, bañador y nada más. Sesentaitantos. El caballero sale del portal y ahí mismo, a centímetros de su involuntaria testigo, gargajea y suelta un escupitajo en la acera que hubiera ahogado a un sapo.

«Señor, eso es una guarrada». A ella le salió de dentro la respuesta, y a él le salió del mismo sitio la cara de incredulidad y la exclamación: «¿El qué es una guarrada? A ver si ahora escupir en la calle va a ser una guarrada». Ella, subrayando lo obvio: «Pues claro que es una guarrada».

Y él, subrayando su estulticia (y su machismo): «Una guarrada es lo que te tenían que hacer a ti».

Sé que en España hay gente con cero educación, aunque quiero creer que cada vez menos: sí, creo que este país progresa, que es mejor hoy de lo que era antes, y que quienes lo comparan (por ejemplo) con Turquía lo hacen por su propio interés y beneficio.

Pero sin embargo me temo que cada vez hay más peña como este buen caballero: gente incapaz de reconocer un error, de concebir que los demás puedan tener razón y él no. Gente permanentemente dispuesta a la embestida, a la huida hacia delante aunque la razón no le asista. Gente guarra. Ay.