Gritos y consignas autonómicos

Algunas veces he oído comentar que los riojanos gritáis mucho a la hora de hablar. Con esta última expresión no afirmo que tenéis sesenta minutos diarios y concretos para emitir sonidos poderosos a través de vuestras gargantas y bocas sino que gritáis en casi cualquier lugar donde os encontréis, bar, taller, plaza, cercanía de un bebé, máquina de asar pimientos, etc. Añado, por propia experiencia, que extiendo semejante afirmación a vuestros vecinos del otro lado del Ebro, navarros y alaveses, al menos en esta zona del valle medio del citado río.

Confieso mi ignorancia acerca del origen de este poderío en la transmisión de nuestras voces; si ya ocurría entre los berones incluso en las situaciones más delicadas dedicadas a ligar con sus mozas o, una vez romanizados, si practicaban con sus cuerdas vocales en cuadrillas a ver quién se desgañitaba más. Lo que sí llego a percibir es que acaso esta sea una de las herencias de aquellas tribus e imperio que ha perdurado hasta nuestros niños. Asómese usted un día al patio de un centro escolar y experimente el tsunami vocinglero que se apodera del patio durante el recreo, alaridos que se trasladan a parques, hoteles, avenidas y cafeterías al alejarse de los centros académicos. De poco han servido aquellos libros de reglas de urbanidad y las enseñanzas de los actuales docentes en lo referente al grito; la supervivencia de este en nuestras tierras está asegurada.

De esta manera discurren algunos de mis amigos, mas yo opino que de esta forma de superhablar, según ocurre tantas veces en la vida, podemos extraer enseñanzas positivas. Por ejemplo, si es usted algo tímida y comprueba que su manera suave de parlar le ha impedido ascender en su trabajo, cambie el tono de voz ensanchándola y elevándola y experimentará una mayor satisfacción al observar que en su empresa se la respeta más incluso que a ese pelota que acude a ardides todavía más inconfesables que los suyos para ascender; ánimo y, por el bramido, hacia el prestigio.

Método parecido podéis aplicar a las manifestaciones por conseguir vuestros derechos. No falla porque en esas concentraciones los dos ingredientes principales son una muy numerosa multitud y unas voces rotundas. Para ello hemos de distribuir a los poseedores de este tipo de gargantas en grupitos a lo largo y ancho del gentío, de modo que el acojono producido llegue alto y claro hasta los balcones de las distintas tiranías que nos oprimen.

Por razones como estas no hemos de criticar el que en los bares de nuestros pueblos griten varios a la vez mientras tratan de conversar; lo de menos es que así no se entienden sino que practiquen las voces; de esta manera lo ejecutan también los coros de ópera en sus múltiples ensayos, por ponerles un ejemplo culto. De esta manera estaréis permanentemente entrenados y, cuando decidáis acojonar al poder, podréis apoyar a vuestra amada Rioja inundando las avenidas a los gritos de «¡Yo las hipotecas / me las como con manteca!»; apoyando al agro: «¡El campo y sus lechugas / nunca se arrugan!»; glorificando vuestra gastronomía: «¡A La Rioja la hizo / la patata con chorizo!»; aludiendo a la virilidad de sus valientes: «¡El caballo de Espartero, / ese sí que tiene huevos!». No falla.