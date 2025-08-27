LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tribuna

La 'rentrée' caliente de Macron y Bayrou

Gorka Angulo Altube Periodista

Miércoles, 27 de agosto 2025, 22:12

Francia comienza septiembre con una arriesgada petición de confianza de su primer ministro, François Bayrou, que aporta más inestabilidad e incertidumbre a un país con ... una triple crisis: política, financiera e identitaria. La crisis institucional la origina la Asamblea Nacional 'colgada', con tres grandes bloques políticos que no consensúan nada y que han convertido a Bayrou en un superviviente nato al superar ocho mociones de censura desde diciembre del año pasado, con el presidente Emmanuel Macron ausente de los números rojos de sus cuentas y dedicado a temas de defensa y exteriores con liderazgos fallidos en la OTAN, África, Ucrania o Gaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mercadona espera abrir en Villamediana e iniciar la obra en Lardero este mismo año
  2. 2

    A la desaparecida Casa de las Tetas le crecen los problemas
  3. 3

    La librería Veo Veo quiere ver la luz
  4. 4 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  5. 5 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  6. 6 Un tabernero riojano con mucha escuela
  7. 7 Impiden la venta en La Rioja de varias piezas religiosas elaboradas con marfil de elefante
  8. 8 Una furgoneta atraviesa una barandilla y termina empotrada contra un edificio en la calle de abajo en Haro
  9. 9

    «Un bar de rocanrol hace palpitar la ciudad»
  10. 10 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La 'rentrée' caliente de Macron y Bayrou