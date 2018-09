A raíz de los últimos acontecimientos que estamos viviendo, no me negarán ustedes que, en esta bendita patria nuestra, tenemos un Gobierno de lo más ocurrente. Un Gobierno que lo mismo nos avisa de la remotamente inmediata exhumación de los restos de Francisco Franco, que nos habla de que el precio del gasoil va a subir, pero que a lo mejor baja o que nos explica que no hay que preocuparse porque las bombas vendidas a Arabia Saudí son de las que matan con alta precisión. ¡Qué bien! La imaginación al poder.

- ¿Qué dice el Gobierno?

- Depende de la hora... viene a cambiar de opinión dos o tres veces al día.

- Pues estamos bien.

- Sí.

Y muy posiblemente sea esta búsqueda permanente de la originalidad y la ocurrencia la que ha llevado a nuestro Gobierno a actuar de la forma que voy a contarles a continuación. Verán qué bonito.

Como de todos es bien sabido, el Gobierno quiere a toda costa presentar y aprobar cuanto antes los Presupuestos del año 2019. Y esto que conste que no es porque el hacerlo sea de urgente necesidad para España (desgraciadamente ya sabemos que en esto de presentar Presupuestos, España anda siempre más atrasada que el rabo de 'un vaca', que decía Txomin del Regato), el verdadero motivo de su prisa es que si tuviera las cuentas aprobadas el Gobierno podría, a más de ejecutar sus medidas progresistas, convencer a Podemos de que le preste su apoyo y evitar las elecciones anticipadas. Por el interés te quiero, Andrés.

¿Y por qué no los presentan?, se estarán preguntando ustedes. ¿Tantas cosas tienen que hacer? No, no es por eso. Es porque después de presentar sus Presupuestos tendrían que pasarlos por el Senado que es donde les está esperando el PP con su mayoría absoluta en forma de estaca. Por lo que, puestas así las cosas, es comprensible que el Gobierno deba buscar una solución. Y la ha buscado, la ha encontrado y la ha aplicado.

Solución encontrada: el PSOE ha registrado en el Congreso una enmienda a la «Proposición de ley orgánica 6/1985 del Poder Judicial sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género». Y ya está. Sí, ya sé que no se entiende nada, pero les he dicho que la solución era ocurrente, no inteligible.

Porque, ¿qué es lo que está pasando? Se preguntarán. ¿Qué puñetas tienen que ver los Presupuestos Generales del Estado con la reforma de la Ley del Poder Judicial para mejorar la formación de los jueces en la lucha contra la violencia machista? Adivina, adivinanza, ¿quien puso el huevo en la panza?

Pues efectivamente tiene algo que ver porque la vaina se basa en que para hablar de lo de la violencia de género se necesita que se aprueben los Presupuestos (para que se les dé la pasta que les corresponda) porque si no hay unos, no hay la otra. Y además, (¡mira que son listos, ¿eh?!) si la enmienda se cuela con lo de la violencia de género, ya no tiene que pasar por el Senado (adiós estaca) y bastará con que se pase por la Comisión de Justicia... donde el PSOE y sus aliados tienen mayoría... y después por el pleno del Congreso donde el PSOE también la tiene. En resumen, ¡sorpresa, sorpresa!

¿Y qué está pasando ahora? Pues que el PP y Cs se oponen a este totum revolutum de enmiendas diciendo que estas cosas no pueden hacerse, ante lo cual los otros dicen que no vengan con tonterías, porque estas cosas se vienen haciendo de toda la vida de Dios.

Y así están las cosas. Unos diciendo que ha sido gol y los otros diciendo que lo que ha sido fuera de juego. Y mientras unos y otros se divierten, aquí andamos los demás intentando aguantar como palos las velas de este barco en el que nos ha tocado navegar. Y es que, de verdad... ¿a ustedes todas estas ocurrencias no empiezan ya a resultarles de una pesadez extrema? Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, y ya saben, no tengan miedo.