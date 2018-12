El mejor análisis del vuelco electoral registrado en Andalucía no lo encontrará en el CIS, cuya credibilidad se arrastra por el barro ni, por supuesto, en las valoraciones interesadas que cada partido sigue vertiendo para justificarse. El mecanismo definitivo del cambio lo ofrecieron cuatro paisanos de El Ejido a los que un reportero interrogó al día siguiente de los comicios. Consultados al azar por la calle, los cuatro confesaban haber apoyado a Vox. Y los cuatro razonaban su decisión con un mismo argumento: la comunidad urgía un giro drástico tras décadas de un gobierno socialista casi omnímodo y la endeblez de las alternativas clásicas. Cuando el periodista les informaba a renglón seguido del ideario más controvertido de la formación que ha logrado inusitadamente doce diputados, los entrevistados reconocían desconocer esos detalles y torcían el morro. Como colofón, ninguno era capaz de dar el nombre del líder de Vox. Sus respuestas confirman un dato tan inquietante como imposible ya de obviar: el voto ha dejado de obedecer a motivos ponderados o siquiera ideológicos. Las papeletas no se meten en las urnas con la cabeza. Ni siquiera proceden del corazón. Se introducen directamente desde las vísceras, sin cálculo ni filtros, y los mensajes no los articula un partido para convencer al electorado, sino que es el votante quien dicta los titulares que exige oír. En ese escenario de brocha gorda y simbolismo incendiario, el reto no recae en las formaciones emergentes que suenan a hueco bajo la piel de rabia. El desafío consiste en que las que se dicen democráticas sepan gestionar la confusión y repiensen cómo reconquistar (con perdón) apoyos sin caer en la tentación de hacerlo removiendo las tripas.