El genocidio de los rohinyá

En el sudeste asiático se está llevando a cabo, en estos momentos, un genocidio contra la etnia rohinyá con la complacencia de la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. Resulta chocante que 'la Señora', así se la denomina en su país, con su apariencia bella, delicada, pacifista, siempre adornada con jazmines, que tanto luchó contra la dictadura militar en Birmania (Myanmar) sea ahora una de las protagonistas de este nuevo genocidio.

La Academia sueca del Nobel de la Paz debería plantearse retirarle ese apreciado premio, dado su comportamiento contra un pueblo vulnerable. «La represión sistemática y generalizada a la que el Ejército birmano ha sometido a la minoría musulmana rohinyá tiene todas las características de un genocidio», según denunció el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein. Asimismo recordó que «los miembros de la comunidad no tienen documentos de identidad, no pueden votar, no pueden crear partidos políticos, no tienen acceso a tratamiento médico, por lo que el porcentaje de mortalidad materna e infantil es altísimo». La crisis de refugiados rohinyás ya es «la peor desde los 90 y el genocidio de Ruanda», según la ONU. Más de un millón de personas se hacinan en Bangladés, uno de los países más pobres del mundo, buscando un lugar seguro.

Muchos de ellos han recorrido un largo camino a pie y llevan sin comer desde que salieron de sus aldeas. Llegan agotados y enfermos. La mayoría son mujeres y niños. Con cientos, e incluso miles de llegadas diarias, los campamentos de refugiados están desbordados, denuncia ACNUR (Naciones Unidas para los Refugiados).

Muchos medios de comunicación han escrito reportajes sobre el tema, organismos internacionales han denunciado la situación pero pocas personas han levantado la voz identificando a la Premio Nobel de la Paz como una de las impulsoras de la represión. El libro 'Rohinyá: el drama de los innombrables y la leyenda de Aung San Suu Kyi' de Alberto Masegosa pone al descubierto el papel llevado a cabo por esta mujer, hija de un héroe de la independencia adorado en su país.

En Birmania, un estado con más de 51 millones de habitantes, que comparte fronteras con China e India, la marginación de la etnia rohinyá tiene raíz antigua que se transformó en acoso durante el siglo XX y en genocidio en el XXI.

Tal como denuncia Masegosa, «el drama se gestó durante los años del poder militar, pero se ha desarrollado bajo el mandato de quien había recibido más de medio centenar de premios internacionales por su resistencia pacífica a la autocracia».

Cuando 'la Señora' ganó las elecciones comenzó «una cacería humana sin precedentes», afirma Masegosa. «Los rohinyá fueron víctimas de una jauría militar y popular que perpetró miles de asesinatos, la destrucción de cientos de sus aldeas, la violación de mujeres, el exterminio de sus ganados, la quema de sus campos de cultivo».

La mayoría de los rohinyá de Birmania fueron a parar a Bangladés, con cuyos habitantes comparten etnia y religión pero que les niega el derecho a la ciudadanía. Como se afirma en el libro, «a los rohinyá no los quiere nadie».

'La Señora' que sufrió muchos años de confinamiento y huelgas de hambre, debido a su enfrentamiento con los militares que detentaban el poder, muchos de ellos en una bella mansión en el 54 de la Avenida de la Universidad de Rangún, recobró su libertad con 65 años. En 2015 su partido obtuvo el 80% de los votos. Su poder era absoluto. Ella prefirió seguir en la sombra manejando los hilos. En esos días la Premio Nobel ya afirmaba públicamente que mandaba más que el presidente.

Varios premios Nobel han denunciado el papel de 'la Señora' a lo que ella respondió en la BBC que ella no era la madre Teresa de Calcuta, pero curiosamente las críticas desde el extranjero la han reforzado en Birmania.

Tres meses antes de viajar a Birmania (Myanmar) el Papa había defendido apasionadamente a los rohinyá pero al visitar el país la Iglesia católica le pidió que no los citara ya que temían represalias contra los cristianos por parte de 'la Señora'. Una vez fuera del país afirmó tajantemente: «La presencia de Dios hoy se llama rohinyá».

«Bajo el mandato de 'la Señora', los rohinyá serían innombrables e incontables. Nunca serían ya incluidos en ningún censo», afirma Masegosa.

«Desde el genocidio del Jemer Rojo en el siglo XX en Camboya, no se había visto nada igual en el sudeste asiático», añade el autor del libro 'Rohinyá'. «Las atrocidades de agosto de 2017 compartieron estrategia con la Alemania nazi. Barrieron a los rohinyás del país». Hoy los bosques tropicales de Bangladés se han convertido en vertederos de basura habitados por los refugiados.