SÍ ES EL GÉNERO

No sé si la palabra exacta es sorpresa o estupefacción, pero lo cierto es que las recientes palabras del líder de Vox en su primera entrevista concedida tras las elecciones andaluzas me han causado cierto bochorno. No seré yo quien le diga que está demostrando tener muy poca piel con las víctimas de la violencia machista, pero sí le digo señor Abascal que está mostrando muy poco conocimiento de un drama que sufren muchas, demasiadas mujeres por el sólo hecho de ser mujeres. Sí, el género es la condición por la que les pegan, las asesinan, las vejan, las violan y las humillan y así ha sido durante siglos. De ahí que llamarla violencia de género o violencia contra las mujeres tiene tanto sentido como abordarla al margen de la violencia que se comete en el ámbito familiar. Sólo así se podrán dar pasos para erradicar una lacra que desafortunadamente no cesa. Extraerla de este contexto e incardinarla en una ley intrafamiliar como propone Abascal, sería negar la mayor, cerrar los ojos a un problema individual que hay que contraatacar con contundencia.

Ahora bien, la misma contundencia que se exige contra los agresores, debería ser exigida contra aquellas mujeres que, afortunadamente de forma residual, pervierten su loable sentido utilizándola en beneficio propio, contra aquellas que apelan a la violencia de género para obtener la custodia de los hijos en procesos de divorcio y, en definitiva, contra todas las que no entienden que por primera vez en la historia se ha tejido una red de protección de las mujeres, que podrá ser mejorable, pero que por el sólo hecho de haber reconocido la existencia de esta tragedia ya tiene un enorme valor por sí misma. Por cierto, señor Abascal, ni soy feminazi ni mis palabras son 'mantras progres' (sic). Soy mujer.