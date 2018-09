Generalitat hibernada Sábado, 22 septiembre 2018, 23:53

El propósito de Junts per Catalunya y de ERC de dar apertura al próximo período de sesiones del parlamento autonómico a partir del 2 de octubre no anuncia la reactivación de las instituciones de la Generalitat, sino que consagra la parálisis de la legislatura; a la espera de que Joaquim Torra reciba instrucciones de Carles Puigdemont para convocar nuevas elecciones. El independentismo clausuró la cámara porque no se ponía de acuerdo a la hora de aplicar la resolución del juez Pablo Llarena, suspendiendo en sus funciones a seis de los parlamentarios del bloque secesionista encausados por el 1-O -Puigdemont, Junqueras, Romeva, Turull, Rull y Sánchez-. La eventualidad de que JxCat y ERC logren reencontrarse en una fórmula que no incomode a Puigdemont, para actuar en el parlamento sin el concurso de los seis procesados, aunque sin darlos de baja, supondría tanto como someter a suspensión al legislativo autonómico en su conjunto. Porque es evidente que la pérdida efectiva de la mayoría en las votaciones de pleno llevaría al gobierno de la Generalitat y al independentismo a imponer la hibernación institucional.