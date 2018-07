En Cervera andan discutiendo por un baile. Sí, ya sé: es una tradición querida y especial, y cuando uno lleva dentro una de ésas desde la infancia, le parece que es tremendamente importante y tremendamente única. Y lo es, para cada cual a su modo. Pero a la hora de la verdad, las cosas como son: es un baile.

Que me perdonen los cerveranos si me ven irrespetuoso con 'La Gaita', que les juro que no es mi intención. Sólo pretendo bajar las cosas al terreno de lo evidente; o sea, que cuando las fiestas terminen y 'La Gaita' deje de sonar, cada uno habrá de volver a su afán y seguir con su vida hasta el año que viene.

Lo digo porque este asunto del baile parece uno de ésos que acaban dejando marca. Los periodistas pasaremos un par de días escribiendo de ello, habrá quien se ponga muy digno en las redes sociales, y luego nos olvidaremos. Y el pueblo se queda para los que lo viven, antes y después de baile.

Así que, queridos cerveranos, si me aceptan un consejo, midan lo que van a hacer en los próximos días. Sinceramente creo que la polémica no tiene demasiado sentido. El mundo que nos rodea está lleno de cosas que hasta hace poco sólo hacían los hombres, y que también hacen ya las mujeres. No se acaba el mundo: miren Nieva, donde hasta ayer (literalmente) sólo bailaban los chicos, y ahora bailan también las chicas. Y no ha pasado nada, que se sepa, ni el pueblo se ha hundido en la tierra.

De hecho, a mí en su lugar me preocuparía que con el paso de los años no hubiera quien quisiera bailar 'La Gaita'. Y no que, por el contrario, cada vez más cerveranos, sean del sexo que sean, quieran hacerlo.