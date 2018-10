Fútbol: cifras que chirrían El honor de ser el país que paga los fichajes más escandalosos de futbolistas a mí me repele DIEGO CARCEDO Miércoles, 24 octubre 2018, 00:05

Acabo de ver una serie de cifras sobre el fútbol que me tienen hablando solo. Nos pasamos la vida debatiendo sobre el déficit público, de los Presupuestos generales, autonómicos y municipales, pero las constelaciones de millones que manejan los clubs deportivos -con el fútbol como rey absoluto de desmanes y cambalaches- dejan frío. La afición y el espectáculo al que todos tenemos derecho es evidente que tiene que costar dinero.

El deporte profesional nada tiene que ver con el deporte en su estado puro y, desde el momento en que lo encubren las pasiones, parece que tiene barra libre para campear por el panorama financiero nacional a sus anchas. Para el tráfico de jugadores, para fichajes y dispendios varios, tal parece que no ha habido crisis. Ahí tenemos las macrocifras de beneficios e incumplimientos fiscales personalizadas por Cristiano Ronaldo o Messi para intuir que algo está fuera de su órbita.

Pegar patadas a un balón con habilidad especial tiene mérito, no vamos a dudarlo, pero ¿más acaso que el de los investigadores que se dejan la vista en el microscopio buscando una bacteria que nos libre del cáncer? Habrá quien piense que los goles son lo primero, pero a mí -que no soy antifutbolero, que conste- me chirrían las dudas al comprobarlo. Nuestra sociedad apunta muchos síntomas de desquiciamiento y el mercado del fútbol es uno.

¿Cuántos problemas no se afrontarían si el dinero a raudales que el fútbol derrocha y el fútbol adeuda se invirtiese en otras necesidades sociales? Nos cuesta acoger a los emigrantes que llaman hambrientos a nuestras fronteras y los dejamos deambular por las entradas de los supermercados implorando la caridad humana, pero si tienen la suerte de regatear con una pelota los convertimos en ídolos millonarios de la noche a la mañana.

Los despilfarros del fútbol constituyen la actividad financiera más incontrolada y con más posibilidades de que acabe encontrando sumideros con facilidad. La corrupción que empaña tanto la actividad política como empresarial apenas entra en las cuentas del fútbol. Investigarlas tropieza en seguida con la resistencia de quienes ponen los éxitos por delante de cualquier otra consideración ética y racional.

El fútbol no es el único deporte que necesita volver a la prioridad de su esencia. Pero el fútbol es el que más lo necesita. Es muy triste y muy poco edificante para la imagen de un país ver cómo sus futuros valores científicos, tecnológicos, pedagógicos, clínicos o culturales tienen que marcharse al extranjero en busca de trabajo y perspectivas mientras aquí se malgastan divisas en reemplazarlos. El honor de ser el país que paga los fichajes más escandalosos de futbolistas desde luego a mí me repele.