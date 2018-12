MI FUENTE ES SUYA

Esto del periodismo es, en realidad muy fácil. Uno va donde pasa algo y luego cuenta lo que ve. Puesto que la objetividad total es imposible, uno lo hace con la mayor honradez de la que es capaz. Y ya está.

La cosa se complica ligeramente cuando el periodista no ha estado allí, y depende entonces de que alguien se lo cuente. El periodista se encuentra con una dificultad doble, dependiendo de la honradez del otro y de sus ganas de contar lo que de verdad ha pasado. Entonces, básicamente, el periodismo consiste en convencer a alguien de contar algo que, en realidad, podría perjudicarle. Del éxito de esa transacción dependen muchas cosas en las sociedades democráticas; de que una prensa libre sea capaz de contar las cosas libremente, sin que a) le lleven a la cárcel por decir la verdad, o b) su fuente se condene por el simple hecho de haber hablado. No, el derecho de los periodistas al secreto profesional (o sea, a no revelar sus fuentes) no es ninguna estupidez. Por eso está en las leyes fundamentales de este país. Porque en realidad no es un derecho de los periodistas, sino de sus lectores. Son los lectores quienes ganan en ese proceso, porque de otra manera muchas de las cosas de las que deberían enterarse no saldrían jamás a la luz. Porque mi fuente no es mía: es del lector.

No sé, sinceramente, en qué estaba pensando el juez o jueza de Mallorca que ha ordenado entrar a degüello en dos redacciones, a la búsqueda de la fuente de una información verdadera. Un periodista que comete un delito debe ser juzgado, pero un juez ha de ser el primero en ponerse firmes cuando de proteger un derecho se trata.