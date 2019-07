Los frutos de un fracaso El otra vez fallido intento de investidura de Concha Andreu deja a Podemos herido de muerte y al PSOE ante un serio compromiso Juan Marín DIARIO LA RIOJA Viernes, 19 julio 2019, 10:43

La candidata Concha Andreu pasó este jueves por ser, seguramente, la única persona susceptible de plantearse una lectura mínimamente positiva del segundo intento fallido para su investidura como presidenta del Gobierno de La Rioja. «Pese a todo, las negociaciones han sido fructíferas», vino a decir para tratar de dejar abierto un resquicio a un eventual acuerdo por la izquierda con el que evitar una inédita repetición de las elecciones. Pero en realidad, Andreu no es tan ingenua como para llegar a plantearse que ese acuerdo es viable. O al menos que lo puede ser sin que cambien sustancialmente planteamientos, contexto y algunos protagonistas, cambios de los que apenas se intuyen noticias en forma de cierto hervor en el entorno morado que gana en intensidad a medida que pasan las horas. Y aunque no está nada claro que la decisión Raquel Romero de volver a votar junto a PP y Ciudadanos en contra de la investidura de Andreu coincida mayoritariamente con la voluntad de los cerca de 11.000 riojanos que el 26M dieron su voto a Unidas Podemos. Aunque tampoco lo está que Podemos cumpla ya con la función que Benjamín Disraeli atribuyó a las organizaciones políticas en una democracia -«Los partidos son opinión organizada», escribió el dos veces primer ministro británico-, cada minuto es más evidente que el partido morado está atrapado en la mortaja que se ha tejido a lo largo de una legislatura nefasta que salvó en el último minuto con una interesada alianza con Izquierda Unida y Equo, hoy quebrada de forma irrecuperable con la primera. Ya es demasiado tarde. Lo de esta semana ha sido como el tiro de gracia y con un cadáver no se puede ni se debe negociar porque sus planteamientos no serán reales, como tampoco lo serán sus aspiraciones; ni siquiera sus formas lo serán. Su hasta hace poco socia Henar Moreno se lo hizo ver a la diputada Romero: «Han matado la ilusión de quienes les votaron, de quienes salieron a las calles, de quienes soñaron el cambio». Concha Andreu y el PSOE deberán esforzarse en hallar un camino que les permita atender la demanda de los riojanos ya hace dos meses. Tienen hasta otros dos por delante antes de enfrentar a La Rioja a una nueva e incierta convocatoria electoral. Les compete gestionar la confianza adquirida y o bien hacerlo con un partido descabezado en la región y del que en Madrid dicen no saber o bien tratar de explorar otras alternativas en el mundo real, en el mundo de los vivos.