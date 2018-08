FRANCO, FRANCO

De verdad, de verdad les prometo que estoy hasta el generalísimo de hablar de las cosas del franquismo. Que en España sigamos interesándonos por las cosas de un régimen que acabó hace 43 años es digno de estudiar en las universidades. En realidad, seguro que se estudia: cómo un país se empeña en no cerrar las heridas de una guerra que terminó hace 79 años y cómo no hay manera de matar lo que ya debería estar muerto hace un quintal de años.

Lo que más curioso me parece es la gente que aprovecha la oportunidad para separar a los españoles según los esquemas que imperaban en 1936. Ellos-nosotros, rojos-azules, buenos-malos a elegir. Sinceramente me sorprende que tantos peces piquen ese anzuelo, olvidando que la sociedad que ahora vivimos no tiene prácticamente nada que ver con la que se anduvo matando con tanta alegría en aquellas décadas tan tristes.

O sea. De verdad, señores de derechas, no deberían ustedes sentirse incómodos cuando saquen el cuerpo del dictador. Porque de verdad, señores de izquierdas, estos señores de derechas no tienen ya nada que ver con aquellos que montaron esa dictadura asesina y criminal.

No, ni el PP ni Cs son franquistas, y sinceramente creo que tuercen el morro en este asunto más por cuestión electoral que por convicción. Que, en realidad, tanto a Casado como a Rivera les da bastante igual dónde acabe el del culo blanco, mientras el tránsito no afecte a su cosecha de votos.

Así que venga, vayamos acabando con el sainete, saquemos a ese tipo y sigamos con nuestra vida. Que ya vale.