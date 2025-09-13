LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La cuarta

Trumpismo exterior: década primera

La condescendencia reciente con Putin viene de lejos. En 1987, Trump viajó a Moscú para explorar oportunidades de negocio. Los servicios de inteligencia del KGB comenzaron entonces a tejer redes de empatía con el magnate

Francisco Rodríguez Jiménez-Doctor En Historia Contemporánea Y Profesor De La Universidad De Extremadura Ilustración: Adrià Voltà

Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:49

Quien esté libre de pecado... que tire la primera piedra! ¿Acaso no buscaron todos los líderes mundiales lo mejor para sus respectivas naciones?». Llegado el ... juicio final, de la historia o del más allá, el señor Trump replicaría en términos semejantes. Y no le faltaría razón. Más aún: los custodios de su política exterior afirmarán que mantuvo una narrativa coherente. Tampoco estarían equivocados del todo. Harina de otro costal será calibrar si efectivamente sus presidencias contribuyeron algo, mucho, o nada, a mejorar la vida de la mayoría de los estadounidenses, y no solo de su círculo cercano. Es todavía pronto para balances definitivos. Veamos los jalones fundamentales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una persona se precipita al vacío en Avenida de Lobete
  2. 2 Abofeteado por un accidente de tráfico en Calahorra
  3. 3 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  4. 4

    El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  5. 5

    Un informe de la Clínica Jurídica de la UR considera ilegal prohibir el velo
  6. 6

    Comienza la urbanización de Pedregales Este con las obras en Garcilaso de la Vega
  7. 7 Estos son los 764 viticultores que recibirán ayudas para compensar las pérdidas
  8. 8 Afectadas 19 personas por una intoxicación alimentaria en un establecimiento de Arnedo que ha sido cerrado temporalmente
  9. 9

    «José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»
  10. 10

    Lo que se sabe del francotirador: un estudiante brillante de familia mormona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Trumpismo exterior: década primera

Trumpismo exterior: década primera