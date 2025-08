Cada vez se pinta peor» es una afirmación que, dicha en el contexto de la deliberación de la vigésimo novena edición del Certamen Nacional de ... Pintura Ciudad de Calahorra, la planteo aquí como un interrogante porque abre un debate necesario en el ámbito de la plástica contemporánea.

Falta rigor, criterio y su consecuente crítica en nuestra sociedad del «buenismo», del todo vale y de la corrección superficial que todo pretende igualar. Las artes plásticas también se ven afectadas por esta ausencia de cuestionamiento y los concursos de pintura, en este caso, son necesarios porque reflejan la relación entre el arte y la sociedad.

Un certamen de artes plásticas nace con la vocación de proyectar el arte a la sociedad, de acercar la pintura al público y reconocer la obra de quienes se entregan a este oficio. La visibilidad que tienen los premios de esta naturaleza se fragua en las decisiones que toma un jurado en torno al debate pictórico resultante de la contemplación y el análisis de las obras recibidas. En ese espacio del pensamiento estético y de la dialéctica artística surgen planteamientos diversos, perspectivas convergentes y divergentes; afinidades y diferencias que, en definitiva, enriquecen el diálogo sobre la pintura y lo pintado.

A partir de estos postulados, ¿cómo debemos interpretar la afirmación que pongo en interrogante como título de este artículo? Sabemos que el ejercicio de la pintura exige una complejidad que afecta a muchos ámbitos de la plástica. Desde el dominio técnico en la ejecución hasta la adquisición de un lenguaje, heredado o no, todo es sustantivo: creatividad, originalidad, adecuación entre emoción y expresión, afinidad entre el concepto y la puesta en escena, etc. El arte nace con la vocación de expresar el mundo y la pintura se hace con la voluntad de contar la vida. Por eso, parafraseando a Ramón Gaya, no podemos juzgar lo que ha sido nacido, es decir, el arte, pero sí lo que ha sido hecho, o sea, lo pintado, la calidad de la pintura en tanto que obra y manifestación de lo humano.

La calidad de esta edición no es precisamente brillante, pero funciona como conjunto de cuadros expuestos y su coherencia estética resulta incluso notable. Ha habido ediciones con más competidores al premio, es decir, si no pintores de más fuste, obras que revistieran mayor entidad.

La madurez de los lenguajes pictóricos que vimos en la pasada edición ha dado paso en la actual a una serie de pinturas notables, pero no excepcionales. Vemos obras en las que pesan demasiado los lenguajes heredados: la sombra de Aquerreta es tan excesiva en 'El paseo blanco' de Jesús Rivero que le resta originalidad, así como la de Julián Gil en 'Equilibrio' de María Valvanera Torroba; en cambio ambos presentan una ejecución impecable, merecedora de sendas medallas.

También premiadas con medalla y primer premio respectivamente son dos obras de naturaleza cinematográfica en su deseo de contar historias: 'La ciudad de los sueños' de Óscar Santasusagna y 'Sor Magdalena de Pacis' de Pepe Carretero. La pintura de Santasusagna revela una inteligente composición a través de la rítmica distribución de las figuras, en la que destaca la sutil transición tonal de unos reducidos pero exquisitos valores cromáticos. Su ilustrativa estética vintage lo acerca a los años centrales de la pasada centuria, pero con un lenguaje de cuño propio muy creativo.

La capacidad de contar historias es una de las cualidades más sobresalientes de la pintura autobiográfica de Carretero. Su originalidad radica en la creación de un lenguaje narrativo propio con el que construye un universo fascinante, pictóricamente equivalente al cine almodovariano, aunque él lo niegue. En cambio tiene una gramática su pintura que califico como británica por su ausencia de retórica, y por lo eficaz de su concisión para crear un relato con imágenes.

Hay obras que aportan una controversia necesaria en muestras de esta naturaleza por su condición fronteriza entre las disciplinas del dibujo y de la pintura. Me refiero a 'Orlando' de Ángel Bustamante que, a través de la mezcolanza de diversas grafías y el empleo de una iconografía tradicional, crea una imagen bella, ambigua y desconcertante.

La figura es protagonista en la pintura de Gema Lopesino, muy bien construida y de una poderosa presencia visual dentro de un universo doméstico, así como en la de Berto Martínez, de similar poder icónico, proyectada hacia el mundo urbano. La madurez de lenguajes pictóricos sólidamente construidos es notoria en la interpretación neofauvista de Begoña Summers, en la deuda del expresionismo abstracto de Pascual Gimeno y en la hermosa 'Ventana', hecha síntesis pictórica de Javier Sagarzazu.

La muestra, que permanecerá abierta durante todo el mes de agosto en Calahorra, está siendo muy visitada, y los espacios de la Casa de los Curas que la alberga crean asociaciones visuales donde los cuadros dialogan. Es necesario verla con detenimiento. Su variedad es un hallazgo y los concursos, una atractiva forma para dar visibilidad a la pintura, el más idóneo de los medios artísticos para aproximarnos a la contemplación de la realidad y construir nuestra propia visión del mundo y de nosotros mismos.