Un riojano, precursor del paisajismo vasco

Considero necesario reivindicar la figura de Juan Ángel Sáez, natural de Pradillo de Cameros y perteneciente a ese Romanticismo de corte académico

Francisco Javier Garrido Romanos

Pintor y profesor de Patrimonio Artístico Riojano en la UPL

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:48

La mirada de un pintor riojano inaugura 135 años de paisaje vasco en el Museo de Bellas Artes de Álava desde el pasado 31 de ... octubre. 'Cárcel de Vitoria', óleo sobre lienzo fechado en 1861, de Juan Ángel Sáez García (Pradillo de Cameros, 1811-Vitoria, 1873) es el cuadro más antiguo de la exposición 'Paisajes cercanos', compuesta por 50 obras pertenecientes a la pinacoteca vitoriana.

