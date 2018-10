La formación del docente, una constante

La sociedad actual se caracteriza por ser un sistema en continuo cambio a todos los niveles (económico, político, tecnológico, educativo), lo que obliga al ser humano a estar en una adaptación constante ante las nuevas realidades. Y es que esa adaptación siempre ha sido fundamental para la supervivencia, el desarrollo y la mejora de la vida.

Como aseguraba Kant, «el hombre no es más que lo que la educación hace de él», por lo que, en este contexto social, nadie puede negar que la educación y la profesión docente deben ocupar un puesto de relevancia. El presente de las aulas es el futuro de nuestro mundo, algo que hace imprescindible que se le reconozca a esta profesión la importancia que realmente tiene. Como decía Nelson Mandela «la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo».

La formación del profesorado debe estar diseñada para dotar a los docentes de las competencias necesarias para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea realmente un proceso de calidad. No obstante, la sociedad exige que el profesorado esté en constante renovación; nuevas metodologías, formas de enseñar, herramientas educativas, etc., que requieren una renovación y formación continua del docente.

Mantenerse actualizado es especialmente importante en el mundo educativo, puesto que es un elemento imprescindible para el éxito de nuestro sistema. Necesitamos de esta manera que la formación se convierta en un proceso permanente en nuestras vidas. Pero, además, reciclarse para dar la mejor educación a nuestros alumnos es algo que va intrínseco a la vocación docente.

El mundo educativo cada día es más exigente y la implicación del profesorado es tan intensa que, engullidos por la actividad diaria y por la necesidad de dar respuesta a los deseos de un mundo cuyo ritmo es vertiginoso, este tipo de formación queda en muchas ocasiones relegada a un segundo plano. Por ello, pararse, pensar, y buscar momentos para dar respuesta a nuestras necesidades formativas debe estar integrado dentro de la responsabilidad profesional de cualquier docente. Y es que cada uno debemos analizar cuáles son realmente nuestras mayores debilidades y así buscar la mejor forma de darles la respuesta más adecuada.

Actualmente, la oferta formativa que se nos presenta es tremendamente amplia, no solo en diversidad de temáticas sino también en formatos, pues a la tradicional formación presencial se ha sumado desde hace unos años la formación online, que facilita el acceso a la oferta formativa adaptándose a las realidades de cada persona. Por tanto, y aunque la profesión docente no es una profesión fácil y la intensidad con la que los profesores afrontan sus responsabilidades laborales dificulta ese pararse a pensar lo que cada uno necesita, es totalmente necesario y posible.

Podemos recordar una vieja y muy conocida historia que refleja lo recogido en las ideas expuestas con anterioridad. Es la historia de aquel leñador que cuantos más días pasaban y más se esforzaba, menos árboles conseguía cortar. No llegaba a entender qué es lo que estaba ocurriendo, puesto que su problema no era una cuestión de falta de esfuerzo e interés, aunque estos iban mermando con el paso del tiempo debido a la desilusión del leñador que no conseguía hacer bien su trabajo.

Trascurridos unos días y reflexionando sobre cuál podía ser el problema que provocaba que no pudiera conseguir los objetivos que se planteaba, se dio cuenta de que su única obsesión hasta aquel momento había sido cortar árboles, pero no se había parado a cuidar y preparar el hacha con la que los cortaba. No había dedicado ni un solo momento a mantener en buen estado su herramienta de trabajo, y por tanto todo su esfuerzo estaba siendo en vano.

Los docentes debemos pues tomarnos tiempo para afilar nuestras 'hachas' educativas, renovar nuestros conocimientos y nuestros métodos, y ampliar nuestras miras para poder así dar lo mejor de cada uno de nosotros.