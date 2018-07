La veneración de la tierra, la de labranza y sudores, ha vuelto. Quizá por evocación genética de ancestros, quizá por añoranza de abuelos y ecologías del como debe ser. Es la huerta, la finquita, emocional conversión a matar el tiempo dando vida a lechugas, acelgas y hierbajos asilvestrados. Sea la fuerza vital que sea, muchos urbanitas echan una cana al aire rural, acogidos a la terapia psicopulmonar de su finquita, unos metros de terruño -cuarenta, salvo centelleo político-, un chabisque para recogerse, un asador para las chuletillas y una charca para el remojón del estío. En este tiempo prevacacional muchos profesionales de horario fijo y aparcamiento salvaje disfrutan de las primeras cosechas, amor correspondido y nutritivo del huertito de ocio que ha aliviado el negocio laboral sujeto a nómina. Al descanso que elige molerse los riñones a golpe de azadón el vergel minifundista corresponde con una comilona silvestre, sana y reconfortante. Es el cum laude del máster labriego, sellado con el símbolo del más vital esplendor huertano, el tomate. Un tomate, redondo, aperado, femenina tomata, azul, pata negra, verde, raf, corazón de buey, que es «...la insigne plenitud/ y la abundancia/ sin hueso,/ sin coraza,/ sin escamas ni espinas.../ es una roja/ víscera,/ un sol/ fresco,/ profundo,/ inagotable...» Con esa rumbosa precisión veía su tomate el multicultural y mundano señor Reyes, de nombre propio Neruda, y así ven sus tomates entrañables paisanos de variados oficios.

Viene de lejos esto, de siempre, con paradas en el intermedio, como prueba el arrobo erótico que hace cuatro siglos sintió un tipo algo desmirriado, habitante ocasional de cárceles y permanente labrador de armonías, al que el famoseo no le dejaba dormir y en vez de tirarse al monte se tiró a labrar su terrenal edén «....por mi mano plantado tengo un huerto,/ que con la primavera/ de bella flor cubierto,/ ya muestra en esperanza el fruto cierto,/ y como codiciosa/ de acrecentar su hermosura,/ desde cumbre airosa/ una fontana pura/ hasta llegar corriendo se apresura...». Anticipo de la eterna paz, mimada añoranza del ser que en los socavones del arado adivinó su permanencia, su victoria y derrota ante el gusano kilométrico que enredado en el centro de su cuerpo dirige el tráfico de sus acciones, si no comes no vives, si no defecas no perduras, matar el hambre, inspirar y expirar, nutrir la evolución que siempre dará marcha atrás, la tierra pródiga y ratera. Las manos que plantan el huerto nunca cosecharán manos, la finquita es el comprimido de esa tierra que un día abonará y estercolará, alarde poético y metafísico, piadosa mentira, no hay compañero del alma que abone ni estercole, su materia ha viajado a otra galaxia, esquelético o ceniciento ya no faena siembras. De la vida retirada sopla el viento de la trascendencia, desde lo más oscuro de las primigenias cuevas, la primavera advierte que viene pero no vuelve, las golondrinas que aprendieron tantos nombres sufrirán la demencia senil del invierno.

Aclaro que el acopio de citas no es pedantería sobrevenida, que puede. Es un dato acorde con la estadística cultural, agricultural. Cada día en cada ciudad de España, Cataluña incluida, se presentan dos o tres libros, más audiovisuales y conferencias de tarde. Presumiendo que al menos veinte de sus autores gozan de minioasis de autorrealización, las odas y loas han de ser estadísticamente abundantes y poéticamente notables, incluso excelsas.

Yo también tenía una finca en África, la del norte, la del erial castellano viejo, y me incliné en veneración y esclavitud ante la dura madre tierra. Mi cosecha se concentró muy parcelariamente en un par de espárragos y una talega de pepinillos. (Cualquier broma es legítimamente aceptable.