Urgencias turísticas

Las crecientes cifras de turismo que se contabilizan en nuestra región se deben, en gran medida, a un movimiento global de estilo de vida nómada ... en el que se empuja a los habitantes a corrientes de consumo entre las que se encuentra el desplazarse a destinos desconocidos. En este hecho, que actualmente genera una riqueza bastante limitada para el destino ya que recae exclusivamente en los sectores intervinientes, nos urge actuar con acciones quirúrgicas para lograr un objetivo: que esta economía pueda permear en la sociedad y generar riqueza verdadera, la que se asienta en el territorio y crea bienestar colectivo.

La falta de personal cualificado es una necesidad perentoria, al igual que lo es en la región, contar con un centro de formación continua en ese sector, hablamos de comercio, turismo y hostelería. No me refiero a una formación reglada y larga, de la que ya contamos con flamantes ejemplos –valgan como punta de lanza nuestra Escuela de Hostelería de Santo Domingo y la Escuela de Turismo de Logroño entre otras–. Lo que se plantea es un proyecto donde quien quiera o necesite incorporarse a estos sectores en cualquier momento de su trayecto vital, pueda recibir una formación de arranque y precisa para poder comenzar a trabajar y, una vez establecido pueda continuar su formación desde su puesto hasta conseguir ser un profesional brillante, pasando así a ampliar su currículo personal. Un conocimiento adquirido que se debería tener en cuenta para su categoría y salario de manera innegociable, ya que hay que dignificar los oficios desde el reconocimiento económico.

Esta necesidad, que no corresponde a una fantasía, es un vacío histórico en nuestra región que realmente apremia cubrir. Cada comunidad autónoma tiene sus ejemplos, podemos citar brevemente los magníficos Cdt (Centros de Turismo) en la Comunidad Valenciana, el CTT de Murcia o La Escuela Internacional de Cocina de Valladolid entre otros, son algunos de los ejemplos donde se imparte formación en pequeños cursos de introducción y también de especialización en diferentes áreas para quien se incorpora al sector.

Es un hecho que el turismo continuará en auge y bien sabemos que el futuro está en la fidelización del cliente, en ese embajador silente, esta es la verdadera meta que conquistar. Para ello, necesitamos que el personal empleado en el sector se sienta seguro y orgulloso. Que trabajar en el turismo sea una primera opción y una forma digna de tener un empleo estable, y que quien ejerza represente decorosamente a los espacios en los que se desempeña.

No podemos permitirnos seguir recibiendo al turismo en modo precario: quien no se profesionalice terminará languideciendo. Un empleado de comercio, hostelería o turismo debe ser a todas luces un embajador de la tierra y un activo para la empresa. Desde esta premisa, necesitamos formarlos de una manera coral y competente para que se impregnen de autenticidad las visitas de quienes nos tienen por destino y necesitamos un espacio donde concretarlo.

Para todo ello, habría que huir de entrar en los largos tiempos que marca habitualmente la política con sus proyectos, concursos y fastos. Tampoco parece una buena idea derrochar ingentes cantidades de dinero en espacios megalómanos que luego no seremos capaces de mantener. Una actuación rápida y ágil será fundamental y para ello hace falta la colaboración de los agentes, Administración, Cámara de Comercio, Federación de Empresarios y asociaciones implicadas.

Apena ver cómo espacios públicos recién remodelados son servidos en bandeja a empresas públicas con gestión privada que acceden a ellos a precio de derribo, perdiendo la región grandes oportunidades para fijar riqueza y generar desarrollo local.

Seguir dando socialmente la espalda a un sector creciente con un fuerte peso económico como es la industria del turismo, sólo corresponde a pensamientos acomplejados anquilosados en nostalgias. Resulta más que evidente que el turismo será un gran futuro para la región si lo profesionalizamos y dignificamos.

Para concluir, me gustaría dejar negro sobre blanco un deseo personal: que no se olviden del embajador que siempre mantuvo la excelencia por bandera y siempre representó a La Rioja con dignidad y acierto y se acuerden de él para nombrar este futuro soñado espacio: Lorenzo Cañas. Y porqué no, pensar como opción en su magnífica La Merced como un espacio idóneo para desarrollar esta necesidad. La Rioja lo necesita y el turismo lo merece.