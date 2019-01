¿FELIZ 2019?

Alo tonto, a lo tonto, ya hemos consumido los primeros siete días del 2019. La Navidad ya es un dulce recuerdo que se desvanece. Las familias se vuelven a distanciar físicamente con el deseo de reencontrarse en algún puente festivo, los niños retornan a las escuelas, el presidente Sánchez retoma los vuelos en el Falcon, el presidente Ceniceros sigue esperando a que Ciudadanos le responda al envite sobre la tramitación veloz de la Ley de Medidas Urgentes... En fin, la vida vuelve por donde solía.

Una semana de año nuevo. Sólo una y da pereza pensar en él. Es un año electoral, lo que resulta terrible, y encima los alemanes ya nos han dado el primer disgusto pues anticipan una desaceleración en su economía, que es como avisar a todos los demás de que nos agarremos los machos porque nos arrastrarán.

Así que afrontamos el 2019 un pelín asustados. No es como hace nueve años con el 2010 en plena apoteosis de la crisis más grave que ha padecido España. Aunque para crisis, la crisis institucional que el viejo año no se llevó y que todos sabemos que seguirá arreciando en este recién estrenado ejercicio. Cataluña, el independentismo, el modelo de Estado... Puff, qué desgana entra.

Y dado que la diosa fortuna ha vuelto a esquivar a los riojanos en sus sorteos de la lotería, las familias seguirán planteándose el nuevo año como corredores de fondo que cruzarán la meta dentro de 358 días desfondados y sin aliento. Los sueldos son los que son y sin ellos no se puede consumir, y si no se consume no se generan ingresos tributarios, y sin ingresos tributarios sube la deuda para no comprometer el gasto social... Vaya, así empezó el 2010.