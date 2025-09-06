Los fuegos se apagan en invierno

Con esta frase tan escuchada, desgraciadamente, este verano quiero reflexionar sobre el nuevo decreto que regula la convivencia en los centros educativos de nuestra comunidad.

El nuevo decreto incorpora las exigencias normativas estatales, tanto de la Ley para protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, (Lopivi) como de la Ley educativa (Lomloe) de que los centros cuenten con un plan de convivencia y se nombre un coordinador o coordinadora de bienestar y protección del alumnado.

Fijándonos en el modelo de convivencia que se quiere generar en los planes, la norma centra la mayor parte de su contenido en describir los derechos y deberes del alumnado y profesorado, y en sus respectivas actuaciones y mecanismos de corrección de las conductas. Más que un modelo de convivencia, desarrolla un modelo de disciplina, de control del alumnado, estableciendo las medias necesarias para evitar conductas no deseadas a través de procedimientos de sanción y corrección, sin tener en cuenta en todo el desarrollo del decreto al alumnado, los verdaderos protagonistas de la convivencia.

Es cierto que incorpora herramientas como la mediación o las prácticas restaurativas, pero no tiene en cuenta que estas prácticas desarrollan un modelo proactivo y no son coherentes con los procedimientos establecidos en el decreto.

El principal problema de centrar el modelo de convivencia en las consecuencias y sanciones es que, aunque pueden ser necesarias, no abordan la raíz del conflicto. Se necesita un enfoque que promueva la prevención, la educación y la resolución pacífica de problemas para crear un ambiente escolar positivo y seguro.

El enfoque tradicional en las sanciones, aunque puede tener un efecto disuasorio inmediato, no enseña a los estudiantes cómo manejar sus emociones, resolver conflictos de manera constructiva o comprender las causas de los problemas de convivencia. Como resultado, es probable que los problemas reaparezcan y que las soluciones sean temporales.

La convivencia en los centros educativos no puede centrarse en un listado de sanciones y protocolos para actuar cuando el conflicto ya ha estallado.

Si solo actuamos cuando las llamas aparecen en los montes, el daño es irreversible. Por eso, debemos prevenir con anterioridad creando cortafuegos, limpiando la maleza, concienciando y trabajando durante todo el año para que, si surge una chispa, no se convierta en una tragedia. En una escuela, sucede algo similar. Si solo respondemos con sanciones cuando estalla un conflicto, el daño ya está hecho, las relaciones se rompen, la confianza se pierde y la convivencia se debilita.

El bienestar emocional de los alumnos debe ser prioritario en los centros educativos para enseñar a identificar las emociones, gestionarlas y relacionarse con respeto

El decreto es, casi en su totalidad, una réplica del publicado en 2009, pero en un contexto social muy diferente. Desde entonces hemos sufrido una pandemia, una revolución tecnológica con la explosión de las redes sociales y los dispositivos móviles (sobre lo que nada se dice de su regulación en los centros educativos) que han transformado la forma en que interactuamos y nos comunicamos.

En la era digital, las redes sociales han generado un profundo impacto en la percepción de nosotros mismos y en la construcción de nuestra identidad, contribuyendo a problemas como la ansiedad, la depresión, la baja autoestima y la distorsión de la imagen corporal.

El bienestar emocional de nuestros alumnos debe ser una prioridad de los centros educativos para enseñar a identificar sus emociones, a gestionarlas y a relacionarse de forma respetuosa. Cuando se desarrollan esas competencias los conflictos se reducen y el clima escolar mejora. Ese trabajo permitirá la creación de entornos seguros donde se fomente un ambiente de aceptación, respeto y confianza donde los estudiantes se sientan seguros y valorados, y se promocione las relaciones positivas entre alumnos, profesores y familias.

Por ello es muy importante la tarea preventiva en el bienestar emocional no solo sobre el alumnado, también sobre el profesorado en su acceso y desarrollo de la función docente, y tener planificado un plan de formación y la dotación de personal especializado. Integrar los programas de bienestar emocional en la normativa de convivencia garantiza que las iniciativas de tutoría, orientación y convivencia no vayan por separado, sino alineadas en un mismo marco legal.

Es una lástima que estemos perdiendo la oportunidad de esa integración para convertir el bienestar emocional de toda la comunidad educativa en una política de región.