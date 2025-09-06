LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tribuna

Los fuegos se apagan en invierno

El principal problema de centrar el modelo de convivencia escolar en las sanciones es que, aunque puedan ser necesarias, no abordan la raíz del conflicto

Félix Alonso

Secretario de Educación de la Ejecutiva del Psoe en La Rioja

Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:39

Con esta frase tan escuchada, desgraciadamente, este verano quiero reflexionar sobre el nuevo decreto que regula la convivencia en los centros educativos de nuestra comunidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los precios de la uva encienden la vendimia
  2. 2 Clausurados dos locales de kebab en Logroño por abrir sin licencia
  3. 3 Boal Eventos renuncia a organizar la Terraza de San Mateo y deja su celebración en el aire
  4. 4 Asociaciones, sindicatos, entidades culturales y grupos de música piden paralizar la contratación de la Terraza de San Mateo
  5. 5

    La videovigilancia inteligente que viene
  6. 6 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  7. 7 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  8. 8 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  9. 9 La reina presidirá el acto de apertura del curso escolar en Rincón de Soto
  10. 10

    Cocina de producto con nombre propio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los fuegos se apagan en invierno