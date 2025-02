Las zonas básicas de emisiones, una oportunidad para la salud

Comenta Compartir

Mientras paso la mañana leyendo un poco de ciencia, me encuentro con un artículo, otro más, que relaciona polución ambiental y salud, en este caso, ... con el deterioro cognitivo. Automáticamente me vienen las palabras de nuestro alcalde, y cito textualmente «Yo no tengo ganas de implantar la Zona Básica de Emisiones (ZBE) en Logroño». Veamos de qué estamos hablando.

La implantación de ZBE es obligatoria desde 2023, con una prorroga incumplida de 18 meses, para todas aquellas ciudades de más de 50.000 habitantes, Logroño incluida. Al carecer de un régimen sancionador, muchas localidades, también la nuestra, han decidido demorar su implantación. ¿Y cuál es el objetivo de estas ZBE? Básicamente la descarbonización y el cumplimiento de los objetivos climáticos europeos y con ello mejorar la calidad del aire que respiramos. El contexto: según la Organización mundial de la salud, con objetivos más ambiciosos que los establecidos por nuestra legislación, más del 99% de la población mundial vive por encima de los niveles de calidad que establecen como saludables. Porque cuando hablamos de calidad del aire, realmente estamos hablando de salud. ¿Y esto es para tanto? Veamos que dice la ciencia: Según los datos del último estudio de la carga total de enfermedad (Global Burden of Disease Study) publicado por la prestigiosa revista The Lancet en 2024, la contaminación por partículas lidera la clasificación de riesgos asociados a perdida de vida ajustada a discapacidad (que aúna años perdidos debido a enfermedad, discapacidad o muerte prematura) Bajar la emisión de estas partículas es el objetivo fundamental de la ZBE. Dicho de otra manera, para un gestor público preocupado por la salud de sus ciudadanos, el principal objetivo, el principal factor de riesgo para la salud que debería tratar de mejorar, es la polución ambiental. Para seguir dando contexto, le siguen por orden, la hipertensión arterial y el tabaquismo, factores para los que toda la población está más que concienciada. Por tanto, la implantación de las ZBE es una medida de salud pública. No estamos hablando de pegatinas en un coche, estamos hablando de ingresos hospitalarios, infecciones respiratorias, deterioro cognitivo, ictus, cáncer, autismo o déficits del desarrollo cerebral de nuestros niños, por citar solo algunas patologías que tienen una solida asociación con la contaminación ambiental. A estos datos se podrían añadir los efectos colaterales de emitir menos contaminantes químicos, por un lado bajar la producción de gases de efecto invernadero y su efecto sobre el calentamiento global, y por otro disminuir el ruido asociado al tráfico, puesto que la contaminación acústica también ha demostrado efectos muy dañinos sobre la salud humana, especialmente entre los más vulnerables. Por todo ello, el foco de las medidas, y por tanto del debate público, no debería centrarse en que coches pueden circular y por donde, sino en que lugares podemos beneficiarnos más de una disminución de los contaminantes ambientales. Cuando era joven, hace ya 35 o 40 años, en mi Málaga natal se implantó el uso del casco en motocicletas. Con la estupidez que me hacía creerme el más listo del lugar (maduré tarde), me hice con un casco de los llamados 'calimeros' cuya fragilidad e inutilidad recordaban a la cascara de huevo que llevaba el personaje animado. Era inútil para mi salud pero un efectivo 'quitamultas'. Poco después entró una mañana el jefe de estudios a clase para informarnos del estado lamentable de salud de un compañero que había sufrido un accidente menor con un 'calimero' que hizo su función, tenía un traumatismo craneoencefálico severo 'no multable'. Me abrió los ojos, me compré un casco de verdad. Puestos a hacer las cosas, la idea era hacerlas bien. Hoy nadie usa esos cascos absurdos, parte porque se prohibieron, parte por aprendizaje. A tiempo estamos de instaurar una ZBE 'calimero' o una que proteja el desarrollo cerebral y la salud de los ciudadanos. Al final todas las ciudades adoptarán estas medidas en un futuro más o menos cercano porque la realidad es tozuda. Aquí va mi idea loca, ¿y si lo hacemos pronto y evitamos el daño para aquellos que llegarán tarde con la demora? ¿Y si lo instauramos con criterios de protección al ciudadano? ¿Y si todos peleamos para que lo pongan en nuestro barrio y protejan a nuestros niños y mayores, que son los más vulnerables? Alcalde, «Yo si tengo ganas de que se implante la Zona Básica de Emisiones (ZBE) en Logroño», una de verdad, no una 'calimero'. Cabeza. ¡Salud!

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión