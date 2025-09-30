LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tribuna

Solo tenemos un cerebro: cuidémoslo

El ictus mejor tratado es el que no se presenta o la demencia que menos impacto tiene en nuestros pacientes y su entorno es la que se presenta cuanto más tarde

Federico Castillo Álvarez

Neurólogo y miembro de la Sociedad Española de Neurología

Martes, 30 de septiembre 2025, 22:05

Celebramos la 'Semana del Cerebro', ese órgano maravilloso, considerado por muchos como la estructura más compleja del universo, donde reside lo que somos como seres ... humanos. Nos permite pensar, recordar, decidir, movernos, adaptarnos, predecir y reaccionar. Nos define como personas, somos lo que recordamos ser, y asienta la base fisiológica de los sentimientos. Hipócrates afirmaba, hace casi 2.500 años en la Antigua Grecia, que «del cerebro y solo del cerebro, surgen nuestros placeres, alegrías, risas y bromas, así como nuestras tristezas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  2. 2

    IMV: qué es, cómo se solicita y cuánto se cobra
  3. 3

    La Rioja es la región donde más inmigrantes cobran el IMV respecto a los beneficiarios
  4. 4 La famosa esquina del Guipuzcoano
  5. 5

    Bynds reabrirá el local de El Barato y devolverá el comercio a la plaza del Mercado
  6. 6

    El TSJR ordena al Gobierno regional indemnizar a dos docentes interinos por abuso de temporalidad
  7. 7

    Muere a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  8. 8 Salud inicia la vacunación antigripal con los 27.000 escolares de hasta 11 años y 4.000 mayores de residencias
  9. 9 Detenido un conductor sin permiso tras huir de un control y estrellarse contra el colegio de Lardero
  10. 10

    El corazón de Logroño más seguro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Solo tenemos un cerebro: cuidémoslo