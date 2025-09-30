Solo tenemos un cerebro: cuidémoslo

Celebramos la 'Semana del Cerebro', ese órgano maravilloso, considerado por muchos como la estructura más compleja del universo, donde reside lo que somos como seres ... humanos. Nos permite pensar, recordar, decidir, movernos, adaptarnos, predecir y reaccionar. Nos define como personas, somos lo que recordamos ser, y asienta la base fisiológica de los sentimientos. Hipócrates afirmaba, hace casi 2.500 años en la Antigua Grecia, que «del cerebro y solo del cerebro, surgen nuestros placeres, alegrías, risas y bromas, así como nuestras tristezas».

Más cercano geográfica y temporalmente, el admirado cardiólogo Valentín Fuster afirmaba que «el corazón sirve para dar cantidad de vida; el cerebro, calidad de vida». Cuando hablamos de invertir en nuestra salud cerebral no lo hacemos solo en términos de tiempo vivido, que también, sino en cómo van a ser los últimos diez años de nuestra vida en términos calidad e independencia. No hay salud sin salud cerebral.

Las neurólogas y neurólogos somos muy conscientes, y presumimos cada vez que se presenta la ocasión, de que el cuidado de nuestro cerebro ha sufrido en los últimos años una auténtica revolución de la mano del desarrollo de muchos avances en el conocimiento, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades neurológicas. Desde que Santiago Ramón y Cajal describiera a las neuronas como las «mariposas del alma» hasta nuestros días, podemos afirmar sin miedo a ser pretenciosos, que la neurología es la especialidad que ha presentado un mayor desarrollo terapéutico dentro de la medicina. Y esto no se ha acabado aquí, nos esperan tiempos emocionantes.

Pero aún tenemos una asignatura pendiente en el mundo de la neurología, de la medicina en general, que es comenzar a pensar la salud en positivo. El siglo XXI deber ser el de la verdadera revolución que vendrá de aunar los esfuerzos para consolidar los avances en el tratamiento de afecciones neurológicas con los esfuerzos centrados en la prevención y promoción de la salud, de la cerebral. ¿Qué resultados vamos a conseguir con los nuevos tratamientos contra la demencia? No lo sabemos, pero su impacto sobre la enfermedad va a quedar muy lejos de la reducción en un 45% de su incidencia que conseguiríamos eliminando los 14 factores de riesgo que proponen en la versión de 2024 la Lancet Commision. ¿Dónde quedan los grandes avances que se están consiguiendo en ictus, con su tratamiento precoz y su manejo en las unidades de ictus si lo comparamos con el dato aportado por el estudio Interstroke que cifra en un 90% los casos prevenibles de ictus si se controlan diez factores de riesgo? Porque el ictus mejor tratado es el que no se presenta o la demencia que menos impacto tiene en nuestros pacientes y su entorno es la que se presenta cuanto más tarde, a ser posible la que se presentaría una vez terminado nuestro ciclo vital.

De la mano de esta idea han surgido numerosos trabajos de revisión de diferentes sociedades científicas que ponen el acento en los determinantes de salud sobre los que podemos incidir para prevenir enfermedades neurológicas, en los hábitos de vida y los determinantes socioeconómicos. En nuestro propio ámbito, la Sociedad Española de Neurología ha propuesto su propio decálogo para mantener un cerebro saludable.

¿Qué nos proponen todas estas sociedades? Invertir en formas saludables de comer, movernos o dormir y con ello prevenir el sedentarismo y el exceso de peso; evitar hábitos tóxicos, como el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas; cuidar nuestra audición y visión; optimizar el uso de pantallas; favorecer el acceso a educación y formación (también en adultos, por ejemplo con nuestra maravillosa Universidad de la Experiencia); cuidar los factores de riesgo vascular, la presión arterial, azúcar y colesterol; mimar nuestro medio ambiente, promoviendo una buena calidad del aire y previniendo el calentamiento global, o adaptándonos al mismo, que favorece infecciones y perjudica a nuestros mayores frágiles; trabajando como sociedad para evitar la soledad no deseada, cuidar de la salud mental, la situación social y económica y la accesibilidad al sistema sanitario de los más vulnerables. Invirtiendo en esto, a nivel individual y como sociedad, ganaríamos en salud cerebral y global, ganaríamos en calidad de vida.

Y participando aún más de esta revolución que está por venir, los neurólogos y neurólogas, así como el resto de sanitarios, por nuestro conocimiento y motivación, estamos en una posición de privilegio para promocionar la salud cerebral, incidiendo en la prevención, primaria, secundaria y terciaria, de las enfermedades neurológicas, pero mucho más allá, para promover el máximo potencial y optimizar la función cerebral a lo largo de la vida, no solo de nuestros pacientes, sino de la ciudadanía en general.

Solo tenemos un cerebro, cuidémoslo, enseñemos a los demás a cuidarlo.

Salud, ¡cabeza!