FALSIFICACIONES CON AUTORIZACIÓN

El mercadillo de las barracas de San Mateo es como muchos otros. O sea: cosas de buen y mal gusto, bisutería, sitios donde te graban tu nombre y el de tu churri en pulseras, colgantes, o lo que toque. Cinturones con olor a cuero, ropa de calidad ajustada a su precio. Juguetes. En fin, cosas de mercadillo.

O así solía ser. Porque en este de San Mateo hay un floreciente sector de falsificaciones que ya alcanza la decena de puestos. No hablo de eso que a veces pasaba de encontrarse, entre los mil anillos de un puesto, uno que ponga «Bulgari». No. Me refiero a puestos dedicados EXCLUSIVAMENTE a vender productos falsificados. Ropa, zapatillas y bolsos, sobre todo, de marcas carísimas a precios ridículos.

No hablo de manteros, ojo. Aunque sus encargados eran en su totalidad (o al menos, todos los que yo vi) inmigrantes subsaharianos, éstos no necesitaban tener la manta agarrada por cuatro cuerdas por si aparecía un policía. Porque la poli ya estaba ahí, haciendo como que no veía nada. El martes por la noche, un coche con dos agentes dentro estaba aparcado a diez metros escasos de tres de esos puestos. Puestos legales, ojo, de ésos que pagan su contribución al Ayuntamiento, enganchados a la luz municipal.

No puedo entenderlo, la verdad. Eso que están haciendo ahí es un delito, en el que los vendedores son culpables, pero también víctimas de una red en la que ellos son el eslabón más vulnerable. Lo hacen a la vista de todos, e incluso pagando sus tasas municipales, mientras la Policía hace la vista gorda. Y así se da luz verde a un delito que cuesta millones a las arcas públicas y a los comerciantes legales. Qué bien.