Extrema derecha Deseo que ese afianzamiento de Vox no se produzca en las elecciones y que un discurso tan odioso no prospere JUAN BAS Sábado, 20 octubre 2018, 22:59

El partido de extrema derecha Vox (sin representación parlamentaria) ha hecho una exhibición de su fuerza a través de un mitin en el que ha reunido a sus airadas huestes en Vistalegre, plaza de toros de Madrid. Eran bastantes personas, pero bueno, tengamos en cuenta que también el bombero torero llenaba las plazas. Las deleznables características de Vox y sus ominosos mensajes plagados de odio, machismo, homofobia, racismo, xenofobia, desprecio y exclusión, me han recordado a un olvidado personaje que se llamaba Manolo de Vega.

Manolo de Vega fue un humorista de tercera y cantaor de flamenco que tuvo su momento en programas de TVE de la talla de 'No te rías que es peor'. Sus poco graciosos chistes se nutrían de mariquitas ridiculizados, machismo del tipo 'las mujeres en la cocina con la pata quebrada y analfabetos gitanos delincuentes'. Con los negros no se metía porque en aquellos años había pocos en España. También era un fantasma que decía que él estrellaba un cochazo al mes con siniestro total y me acuerdo de una patética (por él) entrevista al alimón con El Fary en la que alardeó de que se había acostado con Ava Gardner, quien, claro, ya no estaba en el mundo para desmentirlo. El Fary se limitó a decir que él la llevó en su taxi. Políticamente, el inefable Manolo decía que en comparación con él, Franco era de izquierdas. En sus últimos años, a causa de la diabetes le cortaron ambas piernas. Murió en 2015. Por supuesto, si viviera hoy habría votado a Vox y hasta es posible que le hubieran dejado contar sus penosos chistes como telonero en Vistalegre; estaba en el tono y a la altura del acto, y no es solo humor negro.

Hasta hace poco, el PP contaba también con el voto de la gente de extrema derecha, que aunque disponía de algunos pequeños partidos, como los falangistas, que la representaba mejor en su ideario de corte fascista, optaba por finalidad de voto útil por el partido grande de derecha. Esta peculiaridad había evitado, como ha sucedido en otros países europeos, el crecimiento de partidos populistas de extrema derecha. Parece que Vox va a romper esa tendencia y esa unidad de voto, lo cual es bueno para la izquierda, por una cierta atomización de la derecha (los de Vox, a diferencia del PP, no tienen problema en considerarse así), pero es malo por la posibilidad de que un partido tan exaltado, rabioso y cavernario llegue al Parlamento.

Deseo y espero que ese afianzamiento de la extrema derecha no se produzca en las próximas elecciones; que un discurso político tan odioso y feroz no prospere. Total, ya ha dicho Pablo Casado que él comparte muchas ideas con Vox (qué miedo), con lo cual los más reaccionarios de los reaccionarios pueden seguir sintiéndose representados por este nuevo PP en realidad tan viejo. Y si no, también disponen de Ciudadanos.