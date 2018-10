Extraña epidemia Viernes, 26 octubre 2018, 23:40

Los días de baja por enfermedad entre los profesores de la enseñanza pública riojana casi se han triplicado en los últimos tres años. Un crecimiento desmesurado, que supera el 180%, y que no tiene parangón en los demás servicios de la administración autonómica. El Gobierno se dice sorprendido y los propios sindicatos no saben a qué se debe esta súbita epidemia. Las explicaciones lanzadas a vuela pluma por todos ellos no parecen suficientes para justificar un incremento tan vertiginoso. «Aquí está pasando algo que se nos está escapando», concluye Gustavo Navas, de ANPE, y Mikel Bujanda, de CCOO, confiesa incluso que tenían la impresión contraria: «Pensábamos que había menos bajas». La Consejería, por su parte, recuerda que los controles médicos han aumentado y sospecha -pero no parece una razón de peso- que «se ha relajado» el efecto disuasorio que supuso el recorte de las percepciones salariales durante los primeros días de baja. El ciudadano tiene derecho a sorprenderse por partida doble: por la insólita cifra y por la estupefacción que muestran los implicados. Así que conviene realizar cuanto antes un estudio pormenorizado y riguroso para averiguar las causas de una situación anómala que resulta muy onerosa.