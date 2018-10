Evidentemente, Rioja lo vale

Tristes tiempos en los que hay que luchar por lo evidente». La cita, del filósofo suizo Friedrich Dürrenmatt, sigue de plena actualidad hoy, así como en cualquier tiempo y situación. La condición humana tiende a la incoherencia entre lo evidente y lo que dice o hace. El mundo del vino, el Rioja, ante la gestión de un patrimonio vitícola tan diverso, no es ajeno a las contradicciones.

Es evidente es que si la calidad no se paga deja de hacerse, como también que no se pueden vender productos de calidad distinta con idéntico sello. Dentro de la diversidad de Rioja tenemos vinos simplemente correctos y otros que, sin que la diferencia se traduzca en precio, podrían competir sin desmerecer con los más afamados del mundo. Aunque todo el mundo puede ver el sentido de todo esto, muchas de las decisiones que se toman (o dejan de tomarse) nos llevan justamente en la dirección contraria.

La llamada a la moderación de precios de la uva y al incremento de la masa vegetal que en las páginas de este mismo diario hizo el director general del Grupo Rioja, Íñigo Torres, en las vísperas de la vendimia, es absolutamente consecuente con el grupo que representa y deja en evidencia los diferentes enfoques de negocio dentro de la Denominación. Representa a un grupo de grandes bodegas cuyos beneficios se basan fundamentalmente en la venta de vinos destinados a un mercado menos sensible al producto que al precio, con un modelo de gestión comercial, que no niego sea tan válido como cualquier otro, conforme al de los bienes de consumo: mucha rotación y margen reducido, es decir, vender barato para vender mucho. El problema es que con el planteamiento de este grupo, que representa nada más y nada menos al 80% del sector en el Consejo Regulador, y por tanto con el poder suficiente para definir por sí solo las líneas maestras de lo que es y será Rioja, en unos pocos años a esta Denominación no la conocerá ni su madre. Para bien o para mal.

Iñigo Torres, por su dilatada experiencia, y como agrónomo que es, sabe muy bien que la mayoría de los terrenos más aptos para viñedo de calidad ya están hincados de viña, que donde aún queda «tierra blanca» es donde el potencial de vinos de calidad es menor, que el sistema de control de rendimientos en Rioja no funciona, que en los últimos años los viticultores han necesitado duplicar la superficie de su explotación para obtener rentabilidad al cultivo, así como que un incremento de superficie vegetal debe ir acompañado de otros cambios necesarios en el sistema de adjudicación de autorizaciones de plantación y también de aptitud vitícola. La viña ha desplazado a cultivos que eran toda una cultura en determinadas áreas y las nuevas generaciones de agricultores difícilmente las recuperaran si el viñedo llegara a decaer. La realidad actual es que a los viticultores que mejor les va es a los que más producen, no a los que hacen más calidad, sin olvidar que la viña sigue siendo la principal fuente económica de la región y de muchas familias, lo cual supone una gran responsabilidad y, por consiguiente, no caben planteamientos a corto plazo. Me pregunto si las manifestaciones del señor Torres hubieran sido las mismas cuando era gerente del grupo ABC, la Agrupación de Bodegas Centenarias, compuesta por bodegas con gestión generalmente familiar y con vocación, por su propia naturaleza, de permanencia en el tiempo.

Ante la reducción de ventas del Rioja en los últimos meses, dato que debe ser objeto de análisis profundo, la representación de las grandes bodegas pide moderación de los precios en origen de la uva. Pero lo que es moderación para una parte de Rioja para aquellos que hacen una viticultura extensiva (la tradicional en Rioja) supone la destrucción paulatina de un modelo de calidad. Un pequeño descenso del precio pagado por la uva es asumible pero, para la parte del sector del Rioja que apuesta por la calidad (rendimientos reducidos, viñedos viejos, vendimia manual, selección de la uva...), que los precios desciendan 20 céntimos de euro supone quedar por debajo del coste de producción. Que ahora digan que las ventas bajan porque el precio del kilo de uva, o lo que es lo mismo de la botella, sube apenas 0,2 euros en un mercado maduro como es el de Rioja nos está indicando que la imagen de Rioja va aparejada a la de vino barato. Así que algo estamos haciendo mal.

A raíz de la citada entrevista, en la que el gerente del Grupo Rioja muestra más preocupación por la oferta y el precio que por la calidad, me hace concluir que lo que las grandes bodegas quieren es un producto con mucha rotación y precio reducido, lo cual no es otra cosa que la filosofía «low cost», mientras otra parte del sector clama por la calidad y asegura que el sello Rioja no es más que una rémora para entrar en los mercados más exquisitos. Igual deberíamos tomar nota de otras denominaciones con menos veteranía que Rioja que han sabido hacerse valer e, independientemente de la oferta, crecer en valor cada año (miren solo a la izquierda -Ribera del Duero-) y tomar nota también de otras que han acabado diluyendo su origen y hundiendo los precios de la uva (miren a su derecha del mapa -Navarra o Cava-).

Dicho esto, estoy seguro que, a pesar de lo dicho en la entrevista, la mayoría de las grandes bodegas apuestan por la moderación de rendimientos, por la zonificación, por la diferenciación, por la regulación de la plantación de viña con criterios agronómicos y vocación vitícola, por una viticultura respetuosa con el medio y paisaje..., por la calidad en definitiva. Aún así, otra parte del sector va más allá y reclama una ordenación de la producción para que los actuales modelos, distintos y que consiguientemente circulan a velocidades distintas, progresen sin entorpecerse.

Algunos somos partidarios de una segmentación previa de los vinos para que, cada segmento perfectamente identificado y avanzando en paralelo con el resto, pueda competir en sus mercados, tanto en los que se accede por precio como en los más exigentes con el producto. No se puede obligar a todos los viticultores o bodegueros a entrar juntos y revueltos en una carrera de competencia en la que el precio se convierta en el primer argumento de venta cuando los métodos de producción y elaboración son tan dispares. No es una carrera justa.