LOS 500 EUROS

Somos muchos, la gran mayoría, a los que no nos dice nada que los bancos centrales hayan decidido retirar el billete de 500 euros, dado que no hemos llegado a conocerlo. Hemos oído hablar de él e incluso supimos que lo apodaban Bin Laden, algo que entendemos ahora, pero nunca supimos de él. Así se escribe la historia, que, por cierto, no es igual para todos. A Pedro hace dos mil años que le critican por negar tres veces a Jesús y hoy nos enteramos de que el Gobierno ha negado cuarenta y seis veces datos al Parlamento sobre los viajes de Pedro Sánchez.

Hablando de hechos históricos, no podemos obviar cómo el Vaticano, emulando a Pilatos, ha decidido lavarse las manos y decir que el asunto de la exhumación del Generalísimo es de España y de la familia.

La gresca continúa. El Congreso ha decidido activar la ley con la que el PP quiere prohibir el indulto a los independentistas. Ciudadanos pide aplicar, ya, en Cataluña un 155 «indefinido»: lo que haga falta hasta que la situación se normalice. Mientras, los barones del PSOE dicen que buscarán alianzas con Ciudadanos tras las elecciones y el PP andaluz, dadas como están las cosas, deja en manos de Génova la estrategia de acercamiento a Vox.

Dicen algunos que el año electoral pone a prueba el liderazgo de Pablo Iglesias en Podemos. Parece que él no lo ve así mientras disfruta de su bien ganado permiso de maternidad. Y mientras, un crío de quince años gana el primer premio de la lotería de El Niño y de nuevo surge la polémica.