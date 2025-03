Comenta Compartir

Ando un poco despistado, por no decir con canguelo, con el nuevo tinglado geopolítico que se nos viene encima. Después de décadas mirando con envidia ... a EE UU, su modo de vida, sus Wooper con queso, Hollywood, los skates y los apacibles barrios residenciales de familias ordenadas y simpáticas, ver lo que nos tratan de importar ahora me deja desconcertado. Ahora les ha dado, con el ruido de las redes sociales y la desfachatez de un presidente desbocado y su jauría, por hacer bandera del antiwokismo. Claro, que, aunque voy de moderno, a mí eso de lo woke no me terminaba de calar y tuve que consultar un poco a ver en qué consistía. Por lo visto lo woke son un conjunto de ideas y propuestas centradas en la justicia social, la igualdad de género, los derechos LGBTQ+, la equidad racial y la protección medioambiental. Pues la verdad es que sin saberlo debo ser woke, porque esos postulados me resultan muy asumibles. Y yo siendo un woke a estas alturas. Entonces, como algo me sonaba, recordé la escalera que veo todos los días en mi centro de trabajo, donde en la contrahuella han colocado los 17 Objetivos del desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030, documento que firmaron 193 países en 2015. Ya saben, cuestiones tan descabelladas como la erradicación de la pobreza, una educación de calidad (para todos), acciones para el equilibrio ecológico y por supuesto la igualdad de género. Y así hasta 17 píos deseos a los que la humanidad tendría que llegar utópicamente en el año 2030. Entonces, me pregunto, ¿es la agenda 2030 woke? No lo tengo claro, porque son unos ideales amables y casi lógicos.

En esa escalera donde yo trabajo y veo cada día, en este Día Internacional de la Mujer, merece la pena pararse un poco en el quinto escalón, el de la igualdad de género. Ha pasado mucho desde que mi madre me decía que necesitaba el permiso de mi padre para abrir una cuenta corriente. Se ha avanzado en derechos, pero aún hay que luchar y defender esa igualdad. ¿Es woke el feminismo? Lo que creo es que es una cuestión de mera justicia para equilibrar siglos de desigualdades. Por las mujeres de mi familia, por mis amigas, y por los millones de féminas que tratan de hacerse valer por sus capacidades sin discriminación. Cuestionar esas iniciativas y tacharlas de propaganda progre es injusto. O será, como le oí un día a Jaime Mayor Oreja, eso los antiwokistas llaman la batalla cultural que plantea el progresismo. Cuando le oí esa expresión, hace un par de años en una conferencia de NEOS, se me quedó encasquillada en la mente, por la contradicción en los términos. ¿Batalla cultural? Quizás tanta animadversión por la Agenda 2030 es consecuencia de la lógica frustración por vernos, a cinco años de la fecha, tan lejos de conseguirlos. Y que tengamos que marcarnos un nuevo hito en el horizonte político, social y económico más adelante. Hacer como ha hecho el Ayuntamiento de Logroño y su plan para 2050, un programa para conseguir una ciudad, circular, peatonal y sostenible, verde y amable. Me suena muy woke. Pero lo compro.

