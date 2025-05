El pasado que seremos

Comenta Compartir

Nuestro pasado será olvido en la hojarasca de la historia. Seremos pasado infinito, pasado inabarcable y eterno, seremos pasado, seremos olvido, como dijo Jorge Luis ... Borges en su soneto. El pasado nos persigue en este presente acervo y sin aristas en el que cada día es una réplica casi exacta del anterior, en una sucesión amorfa de jornadas sin memoria; por delante en muchos casos un futuro sin proyectos ni ilusiones. Y ante esta situación amarga, la tentación de mirarnos en el pasado que fuimos o que fue es grande, y somos débiles: esos deportistas de élite que no encajan con honestidad el paso del tiempo y tratan de vivir de sus triunfos pasados; el padre que ve las habitaciones vacías de sus hijos, que han volado y añora otras épocas de toallas mojadas en el baño, noches de películas y vacaciones en Peñíscola; el trabajador que cambia de puesto y echa de menos aquellos compañeros, aquel jefe que sacaba lo mejor de sí mismo; esa mujer entrada en años a la que los dinerales que se gasta cada mes en productos de belleza no logran que las arrugas ni los años desaparezcan; ese amigo que no es capaz de superar la muerte de un padre, porque se queda encasquillado en unos recuerdos que no tiene, absorto sin remedio ya por el tiempo perdido por unas palabras malentendidas, la desgana o la soberbia. Somos pasado, pero tenemos que gestionarlo con el corazón y la mente. Porque el tiempo pasa y es el aquí y el ahora lo que verdaderamente importa. Cuando se nos olvida u obviamos nuestra finitud, nada como darse un paseo por las calles de cualquier cementerio. En el de Logroño por las calles San Mateo, o San Juan, donde entre las tumbas, las lápidas y el olvido, las fechas de los que ahí descansan nos traen la evidencia del pasado que seremos.

No importa quién fuiste hace una década, un año, ni siquiera ayer. Lo que importa es quién eres hoy, quién serás mañana. Y por eso, la clave quizás pase por vivir el presente mirándonos en el tiempo anterior con templanza y lucidez. Asimilar el pasado y hacerlo nuestro sin reproches ni nostalgias, para que nos acompañe cada día el recuerdo de lo que fuimos y lo que fue, pero que lejos de atormentarnos con el cruel contraste de lo actual, podamos vivir un presente pleno. Ver el pasado, recordarlo y acariciarlo, aplicar una muy justa conciencia para que cada día vivido nos reconforte en cada día que vivimos. Como un tesoro que acumulamos en nuestro interior. Un armazón necesario para vivir el presente y mirar sin ansiedad el futuro. Seremos olvido, pero no hoy, un tiempo apacible en el que nos miramos en el pasado amable del que nos sentimos orgullosos. Recordando otras épocas que pudieron ser mejores. Pero que no olvidamos, sino que atesoramos como lo que somos. Un presente lúcido. Un futuro desapasionado. Mientras, hagamos que ese pasado nos acompañe inocente; mientras seamos capaces de encajar nuestra historia sin culpas; seamos presente perfecto, presente impecable. Caminando al futuro que seremos. Al pasado que ya somos.

