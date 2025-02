Mapa de brechas

Comenta Compartir

Les hemos llamado de siempre brechas, pero son simas, barrancos, fosos y precipicios enormes que nos han separado secularmente a unos de otros, en los ... que es difícil ver el otro lado y mucho menos el fondo. Brechas que son la distancia que nos separa por una u otra razón. La madre de todas, la Brecha de la Desigualdad, es el origen de las diferencias entre semejantes que, lejos de acortarse y minimizarse, se ha ensanchado hasta los límites de la desvergüenza y la maldad. Un puñado de seres humanos que tienen mucho y muchos que tienen poco o nada. Una brecha que es la sima insondable y abisal de la que, como en un dibujo dendrítico y fractal surgen las otras, hijas necesarias de aquella. Como una derivación casi indistinguible surge la Brecha de la Educación que mantiene a unos con acceso a estudios básicos y superiores y a otros con una pizarra y unas tizas en cualquier rincón del mundo, lejos de oportunidades de promoción social y mejora vital, sin tener la mínima posibilidad de ver de cerca el ascensor social del siglo XX que fueron las universidades (hoy se celebra el aniversario del nacimiento del jarrero MB Cossío). Esa carencia educativa nos acerca con peligro a la célebre Brecha Digital, que deja fuera del devenir del mundo y de la sociedad a un número ingente de personas que no tienen recursos para acceder a los presuntos beneficios de las tecnologías. Y que están a ese lado de la exclusión por medios, formación o edad, que también influye. Lo que me recuerda a mi padre, que como médico curioso e inquieto que era, se apuntó en sus últimos años a unos cursos de ofimática y le veíamos contorsionándose para que el ratón entrara en los límites de su pantalla sin que llegara a comprender bien lo de las carpetas y archivos. No tan lejos se abre la Brecha del Género, que deja a hombres y mujeres en un lado y enfrente a otras personas que sienten, viven y aman de forma diferente a miles de kilómetros de nuestra empatía y nuestro respeto. Y a los que muchos señalan con el dedo acusador para negar su existencia por decreto, con odio, condenándoles a la invisibilidad. Como la que provoca la brecha de la Raza, que estigmatiza por el color de una piel, de nacimiento, condenando a los que están al otro lado a carestías, persecuciones y peores condiciones de vida, a salarios miserables, que limita su acceso a servicios dignos, a la sanidad más básica o que son abono para el abandono escolar. Y desde hace un tiempo, ha surgido entre las convulsiones tectónicas de la humanidad la Brecha de la Desinformación, que está íntimamente unida a la Brecha Digital y a la Brecha de la Educación. Porque ahora la verdad es difícil encontrar y se precisa tiempo y formación, criterio y habilidades tecnológicas para vadear y evitar caer en esta brecha, en la que nos podemos perder con facilidad entre bulos, mentiras y verdades a medias e interesadas.

Y luego están otras brechas menos abruptas que crean abismos entre unos y otros, como si no hubiera otra manera de convivir que con la confrontación: la brecha alimentaria (veganas vs omnívoros); la brecha de las procesiones (la borriquilla vs Nazareno); la brecha deportiva (SDL vs UDL); la brecha vacacional (mar vs montaña). Estas son brechas irrelevantes. Las otras no son brechas. Son las cicatrices de la humanidad.

